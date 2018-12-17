نسل جدید ماهواره «جی پی اس» به مدار زمین می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، نیروی هوایی ارتش آمریکا پس از ماه ها تاخیر بالاخره نسل جدید ماهواره های «جی پی اس» خود را به فضا می فرستد. این ماهواره ها دقیق تر، ایمن تر و کارآمدتر هستند.

اما برخی از ویژگی های این ماهواره ها تا ۲۰۲۲ میلادی یا پس از آن کاملا آماده نمی شود.

نخستین ماهواره نسل جدید فردا از مقر کیپ کارناوال فلوریدا همراه یک موشک فالکون ۹ به فضا پرتاب می شود. قرار است در کل ۳۲ ماهواره GPSIII به آسمان پرتاب و جایگزین نسخه های قدیمی تری شوند که اکنون در مدار زمین هستند.

درهمین راستا «لاکهید مارتین» نیز مشغول ساخت ماهواره های جدید است.

ماهواره های «جی پی اس» جدید سیگنال های نظامی قدرتمندتری دارند. همچنین سیگنال های شهری آنها نیز با ماهواره های مسیریابی کشورهای دیگر مانند سیستم گالیله اتحادیه اروپا همخوان است.

این ماهواره ها اطلاعات مکانی دقیق تری فراهم می کنند. در حقیقت دقت اطلاعات آنها ۳ برابر ماهواره های کنونی است.