ملتی که جهاد را آموخته هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین سلامی صبح دوشنبه در مراسم تشییع پیکر سردار منصوری در مهدیه مشهد اظهار کرد: این فرمانده دلاور یک عمر در راه خداوند جهاد کرد و تمام تلاشش در راستای دفاع از امنیت و عزت جمهوری اسلامی ایران بود.

وی افزود: سردار منصوری به خوبی می دانست چگونه باید با دشمن و توطئه های آنان مقابله کند و در این مسیر ۴۰ سال به انجام وظیفه پرداخت و هرگز میدان جهاد را ترک نکرد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تصریح کرد: مردم سیستان و بلوچستان الفت خاصی با سردار منصوری داشتند زیرا وی با خانواده خود به این استان رفته بود تا امنیت مردمان این دیار را تامین کند و راه شهید بروجردی و شوشتری را ادامه دهد.

سلامی گفت: در مسیر ۴۰ ساله انقلاب سختی های زیادی را تحمل و مردان بزرگی را از دست دادیم و دشمن به خوبی می داند تا زمانی که تامین امنیت این نظام مقدس بردوش کسانی چون سردار منصوری است نمی تواند به اهداف خود دست یابد.

وی تاکید کرد: ملتی که در آموزه های خود جهاد در راه خداوند را دارد هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد زیرا خداوند به این مردم کمک می کند و دشمنان نیز روز به روز منفعل تر شده و کار به جایی نخواهند برد.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهارکرد: امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران خشمگینانه به جان ملت ما افتاده اند اما باز هم مردم ما ایستاده اند و از آرمان های خود دفاع می کنند.