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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۱

سردار آزمون:

امیدوارم انتظارات مردم را در جام ملت‌ها برآورده کنیم

امیدوارم انتظارات مردم را در جام ملت‌ها برآورده کنیم

مهاجم تیم ملی فوتبال ایران گفت: امیدوارم انتظارات مردم را در جام ملت‌های آسیا برآورده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار آزمون در حاشیه تمرین امروز تیم ملی فوتبال در جمع خبرنگاران گفت: شرایط تیم ملی بسیار خوب است. امیدوارم بازی های دوستانه خوبی داشته باشیم و سپس به جام ملت های آسیا برویم.

وی درباره انتظارات بالای مردم از تیم ملی و قهرمانی در جام ملت ها گفت: هر تیمی که در جام ملت ها هست برای قهرمانی می آید. تمرکزمان روی کار خودمان است. ان شاءالله که انتظارات مردم را برآورده کنیم.

مهاجم تیم ملی درباره عدم حضور مسئولان کنار تیم ملی گفت: نمی دانم چه بگویم. این تیم ملی کشور است. دوست داشتیم مسئولان باشند ولی دخالتی در این کار ندارم.

کد مطلب 4487461
مهدی مرتضویان

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