به گزارش خبرنگار مهر، احمد نوراللهی در پایان تمرین امروز تیم ملی و در خصوص آمادگی بازیکنان گفت: شرایط ما خوب است، تمرینات خوبی داشته ایم و بچه ها هم سرحال هستند. حالا باید سه دیدار تدارکاتی را برگزار کنیم تا با آمادگی هر چه بیشتر راهی جام ملت های آسیا شویم.

وی در پاسخ به این سوال که با سه تیم قطر، فلسطین و لبنان بازی داریم، گفت: سخت ترین حریف ما در دیدار دوستانه قطر است که می تواند بازی تدارکاتی خوبی برای ما باشد. امیدوارم بتوانیم از این سه بازی نهایت استفاده را برده و خود را آماده حضور در جام ملت ها کنیم.

نوراللهی در ادامه و در پاسخ به این سوال که آیا می توانیم بعد از ۴۲ سال قهرمان ملت های آسیا شویم گفت: بازیکنان، کادر فنی و همه دست به دست هم داده اند تا افتخاری دیگر برای کشور به دست آوریم، اگرچه کار سخت است اما تلاش خود را انجام خواهیم داد تا در بهمن ماه جام را بالای سر ببریم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم همانند همیشه دعای خیر مردم بدرقه راه ما باشد. با حمایت و دعای آنها می توانیم در جام ملت های آسیا موفق باشیم.