روزبه چشمی: مشکلات تیم ملی فوتبال تمامی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، روزبه چشمی در پایان تمرین امروز تیم ملی فوتبال و در خصوص آمادگی بازیکنان گفت: تمرینات خوبی را برگزار کردیم، مطمئنا مصدومان ما هم به جمع ما اضافه خواهند شد و آماده می شویم تا در جام ملت های آسیا به قهرمانی دست پیدا کنیم.

وی تاکید کرد: با آمادگی صد درصد در این تورنمنت بزرگ آسیایی شرکت خواهیم کرد و امیدوارم بتوانیم در پایان جام را بالای سر ببریم.

چشمی در خصوص مشکلات تیم ملی فوتبال هم گفت: این مشکلات تمامی ندارد و همیشه همراه تیم ملی بوده است اما با تمام این تفاسیر و با حمایت مردم امیدوارم نتایج خوبی کسب کرده و به قهرمانی برسیم.

مدافع تیم ملی در پاسخ به این پرسش که در چند روز گذشته بازیکنان استقلال و پرسپولیس با یکدیگر بحث و جدل زیادی داشتند و مرتب علیه یکدیگر صحبت کرده اند، گفت: امروز فقط بحث ما تیم ملی است و این موضوعات نمی تواند خللی در اتحاد ما ایجاد کند. آن مشکل هم حل شده و دیگر نمی خواهیم در این خصوص صحبت کنیم.

چشمی در پایان خاطرنشان کرد: می خواهیم بعد از گذشت ۴۲ سال طلسم قهرمان نشدن در جام ملت ها را بشکنیم و امیدوارم با حمایت مردم و تلاش بازیکنان و کادر فنی به این مهم دست پیدا کرده و برای کشورمان افتخاری دیگر بیافرینیم.