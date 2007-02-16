کتاب هایی از کوندرا و نوام چامسکی مجوز نشر گرفت

مترجم کتاب " رمان، خاطره، فراموشی " در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این کتاب گفت: کتاب مجموعه ای است از هفت مقاله درباره موضوعات و نویسندگانی که کوندرا به آنها علاقمند بوده است ؛ از جمله دن کیشوت اثر سروانتس و مادام بواری نوشته گوستاو فلوبر که بسیاری این کتاب را آغاز مدرنیسم در رمان می دانند.

کیهان افزود: در واقع مسئله اساسی کوندرا دراین کتاب مدرنیسم و چگونگی ورود آن به حوزه رمان است.

این مترجم که کتاب میلان کوندرا را از زبان فرانسه به فارسی برگردانده است ، ادامه داد: این کتاب 150 صفحه ای مجوز چاپ را گرفته و تا پیش از نوروز توسط نشر علمی به چاپ می رسد.

خجسته کیهان همچنین از چاپ ترجمه کتابی دیگر از نوام چامسکی زبان شناس و منتقد آمریکایی در آینده نزدیک خبر داد و گفت: عنوان این کتاب " گفتگو با چامسکی" است که حاصل مصاحبه دو روزنامه نگار فرانسوی درباره موضوعات مختلف سیاسی و جهانی با این روشنفکر معترض است.

او افزود: در این کتاب چامسکی که بیشتر به دلیل انتقاداتش از آمریکا مشهور شده است به صورت مستدل و قابل فهم اعتراضاتش را مطرح می کند. درواقع او همیشه یکی از بانیان تظاهرات و بیانیه های سیاسی در اعتراض به کاپیتالیسم و سیاست های جنگ طلبانه آمریکا بوده است.

این مترجم اضافه کرد: او به خاطر اینکه معترض سیاست های سرمایه داری آمریکایی بوده است گفته هایش نه تنها درایران بلکه در همه جای جهان مورد استفاده منتقدان ایالات متحده قرار گرفته است. به همین خاطر است که در ایران هم، عده ای بخشی از گفته های چامسکی را که در آن با کاپیتالیسم و جنگ طلبی آمریکا در می افتد استفاده می کنند، بدون اینکه به بنیان های فکری او که با هر گونه بنیادگرایی مخالف است توجهی داشته باشند.

کیهان افزود: همانطور که خود چامسکی دراین کتاب توضیح می دهد، او آدم آنارشیستی است که با وجود دولت مخالف نیست.

به گزارش مهر، کتاب " گفتگو با چامسکی " نیز مجوز نشر را دریافت کرده و به زودی توسط نشر افق به چاپ می رسد.