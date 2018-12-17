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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

مسیر سختی در پیش داریم؛

امید ابراهیمی: نمی‎توان با حرف زدن قهرمان آسیا شد

امید ابراهیمی: نمی‎توان با حرف زدن قهرمان آسیا شد

ملی پوش فوتبال کشورمان گفت: مسیر قهرمانی در جام ملتهای آسیا بسیار سخت است اما ایران پتانسیل قهرمانی در این مسابقات را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی کشورمان اظهار داشت: تمرینات خوبی در تهران انجام دادیم و امیدواریم تمرینات بهتری را در قطر داشته باشیم تا با نهایت آمادگی در جام  ملتها حاضر شویم.

ابراهیمی در خصوص شانس قهرمانی ایران در جام ملتهای آسیا نیز گفت: ایران پتانسیل قهرمانی در این مسابقات را دارد و در این مورد شکی نیست اما با حرف زدن نمی شود قهرمان شد. برای قهرمانی باید تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد. مسیر قهرمانی خیلی سخت است، اما قهرمان شدن دور از دسترس نیست.

وی در خصوص بالا بودن انتظار مردم از این تیم بیان داشت: از آنجایی که هم بازیکنان و هم مربیان کاملا حرفه ای هستند، این بالا بودن انتظار باعث بالا رفتن انگیزه مجموعه تیم ملی شده و می تواند به ما کمک کند.

ملی پوش کشورمان در خصوص بازیکنان مصدوم خاطرنشان ساخت: همه آنهایی که مصدوم هستند در زمره بازیکنان خیلی خوب تیم ملی هستند و من اطلاع دقیقی از شرایط آنها ندارم. اما واقعا امیدوارم که همه آنها بتوانند به شرایط مطلوب رسیده و تیم ملی را در این تورنمنت بزرگ و سخت یاری کنند. 

ابراهیمی در خصوص رقبای تیم ملی ایران در جام ملتهای ۲۰۱۹ امارات بیان داشت: تیم های خوبی در این مسابقات هستند که از جمله آنها می توان به استرالیا، ژاپن، عربستان، کره جنوبی، قطر و امارات اشاره کرد.

کد مطلب 4487490

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