به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی در حاشیه مراسم بدرقه تیم ملی کشورمان اظهار داشت: تمرینات خوبی در تهران انجام دادیم و امیدواریم تمرینات بهتری را در قطر داشته باشیم تا با نهایت آمادگی در جام ملتها حاضر شویم.

ابراهیمی در خصوص شانس قهرمانی ایران در جام ملتهای آسیا نیز گفت: ایران پتانسیل قهرمانی در این مسابقات را دارد و در این مورد شکی نیست اما با حرف زدن نمی شود قهرمان شد. برای قهرمانی باید تلاش کرد و تلاش کرد و تلاش کرد. مسیر قهرمانی خیلی سخت است، اما قهرمان شدن دور از دسترس نیست.

وی در خصوص بالا بودن انتظار مردم از این تیم بیان داشت: از آنجایی که هم بازیکنان و هم مربیان کاملا حرفه ای هستند، این بالا بودن انتظار باعث بالا رفتن انگیزه مجموعه تیم ملی شده و می تواند به ما کمک کند.

ملی پوش کشورمان در خصوص بازیکنان مصدوم خاطرنشان ساخت: همه آنهایی که مصدوم هستند در زمره بازیکنان خیلی خوب تیم ملی هستند و من اطلاع دقیقی از شرایط آنها ندارم. اما واقعا امیدوارم که همه آنها بتوانند به شرایط مطلوب رسیده و تیم ملی را در این تورنمنت بزرگ و سخت یاری کنند.

ابراهیمی در خصوص رقبای تیم ملی ایران در جام ملتهای ۲۰۱۹ امارات بیان داشت: تیم های خوبی در این مسابقات هستند که از جمله آنها می توان به استرالیا، ژاپن، عربستان، کره جنوبی، قطر و امارات اشاره کرد.