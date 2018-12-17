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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

دهقانی در جمع خبرنگاران:

پیگیری دیپورت اتباع ایرانی از گرجستان/اتهامات آمریکا مبنایی ندارد

پیگیری دیپورت اتباع ایرانی از گرجستان/اتهامات آمریکا مبنایی ندارد

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: موضوع دیپورت اتباع ایرانی از گرجستان در حال پیگیری است.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دهقانی معاون حقوقی و بین المللی وزارت امور خارجه در حاشیه "سمینار صلح و ثبات در غرب آسیا، یک منطقه و یک سرنوشت" در مورد صدور حکم در دادگاه آمریکا مبنی بر مسدود کردن اموال ایران، اظهار داشت: آمریکایی‌ها طی چند دهه گذشته به خصوص دهه اخیر نشان دادند که به هیچ کدام از مقررات بین‌المللی پایبند نیستند و دولت جدیدی هم که در آمریکا بر سر کار است به طور کلی همه اصول و مقررات را زیر پا گذاشته و اقداماتی را هم که در ارتباط با اتهام زنی به ایران انجام می‌دادند، تشدید کردند.

وی گفت: مرکز حقوقی ریاست جمهوری و سایر نهادها این موضوعات را پیگیری کرده و اقداماتی را انجام داده و می‌خواهند که استنادات را ارائه دهند و به طور نمونه دیدیم که برای خروج آمریکا از برجام و نقض پیمان مودت هم قرار موقت صادر شده و راه های مختلف را بررسی می‌کنیم، بنابراین اتهامات آنها مبنایی ندارد.

معاون حقوقی وزارت خارجه در خصوص دیپورت اتباع ایرانی از گرجستان، خاطرنشان کرد:‌ این موضوع در حوزه بحث کنسولی است و همکاران ما این مساله را پیگیری می‌کنند اما باید بدانیم که همیشه برای طرح ادعای حقوقی باید مستندات قوی داشت.

کد مطلب 4487495
محمد مهدی ملکی

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