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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۱۲

وزیر کشور ایتالیا:

بودجه جدید ایتالیا طبق ملاحظات اتحادیه اروپا تنظیم شده است

بودجه جدید ایتالیا طبق ملاحظات اتحادیه اروپا تنظیم شده است

وزیر کشور ایتالیا از تدوین بودجه جدید این کشور بر اساس موازین خواسته شده از سوی کمیسیون اروپا خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دی پرسه، «متئو سالوینی» معاون نخست وزیر و وزیرکشور ایتالیا با حضور در یک نشست خبری درباره بودجه جدید این کشور سخن گفت. 

وزیر کشور ایتالیا با اشاره به تذکرات اخیر کمیسیون اروپا درباره بودجه ۲۰۱۹ این کشور اظهار داشت: پس از مخالفت های کمیسیون اروپا با مفادی از بودجه سال ۲۰۱۹ ایتالیا کارگروهی برای اصلاح تشکیل شد. 

وی با بیان اینکه کارگروه اصلاح بودجه ۲۰۱۹ زیر نظر مستقیم دولت فعالیت داشته، خاطر نشان کرد: دولت ساعت های زیادی را برای اصلاح موارد خواسته شده از سوی کمیسیون اروپا صرف کرده که امیدواریم با ارائه آن به کمیسیون اروپا نظر آنها تامین شود. 

وزیر کشور ایتالیا همچنین گفت: قبل از آنکه بودجه را به کمیسیون اروپا ارائه دهیم پارلمان ایتالیا باید آن را به تصویب رسانده و دولت آن را امضا کند.

گفتنی است اتحادیه اروپا اهداف بودجه‌ای رم را بسیار خوشبینانه ارزیابی کرده بود. ایتالیا برای سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی و کسری بودجه ۲.۴ درصدی را پیش بینی کرده که اتحادیه اروپا خواستار بازبینی آن شده بود.

کد مطلب 4487497
شقایق لامع زاده

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