افزایش شدید فقر و گرسنگی میان دانش آموزان انگلیسی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از گاردین، اتحادیه ملی آموزش انگلستان نسبت به افزایش شدید فقر میان دانش آموزان این کشور هشدار داده است. بنابر اعلام این اتحادیه و جمعی از معلمان بریتانیا، سطح فقر میان دانش آموزان افزایش پیدا کرده و بسیاری از محصلین با گرسنگی روبرو هستند.

به علاوه سطح تنگدستی میان دانش آموزان انگلیسی به حدی است که بسیاری از آنان حتی امکان تهیه لباس گرم برای فصل زمستان را نداشته و در منازلی فقیرانه با شرایطی بسیار بد زندگی می کنند.

به گزارش گاردین این بررسی بر اساس نظرسنجی از بیش از هزار معلم انجام شده و بر اساس آن بیش از نیمی از معلمان از افزایش شمار کودکان گرسنه نسبت به سال گذشته سخن گفته و تنها ۲ درصد از آن ها معتقد به بهتر شدن شرایط بوده اند.

به علاوه دو سوم از معلمان نیز گفته اند که در مقایسه با سه سال گذشته بیش تر خانواده های انگلیسی امکان خرید لباس و کفش گرم برای فصل زمستان را ندارند. به علاوه به گفته دبیران مدارس بسیاری از دانش آموزان به دلیل مشکلات مالی با لباس و کفش هایی پاره و غیر قابل استفاده به مدرسه می آیند.

ماه گذشته نیز سازمان ملل متحد گزارشی درخصوص سطح فقر در انگلستان منتشر و اعلام کرد که دولت بریتانیا شرایط فقر شدید را به دلیل سیاست های ریاضتی برای مردم ایجاد کرده است.

این گزارش همچنین درخصوص فقر میان کارمندان بریتانیا، اجاره بهای بالای منازل، رشد بی خانمانی و نا امنی هشدار داده است.

با افزایش سطح تنگ دستی و فقر میان دانش آموزان انگلیس و تبدیل شدن آن به یک بحران، مدارس به منظور کاهش پیامدهای مخرب این امر، شروع به انجام اقداماتی برای کمک به دانش آموزان فقیر کرده اند.

فراهم کردن برخی اقلام بهداشتی، تهیه هدیه سال نو و تامین هزینه های رفت و آمد به مدرسه از جمله این موارد است.

به علاوه برخی مدارس نیز تعدادی خانه و وسایل اولیه زندگی از جمله پتو و وسایل گرمایشی را برای دانش آموزان نیازمند فراهم کرده اند.

با این حال سازمان ملل با توجه به کمبود بودجه مدارس انگلیس، مقابله با فقر موجود میان محصلین را بسیار دشوار اعلام کرده است.

همچنین این سازمان بین المللی نسبت به تاثیرات مخرب و منفی فقر بر روی رشد و تحصیل دانش آموزان هشدار داده است. سازمان ملل متحد افزایش احساس شرمساری و بروز مشکلات اخلاقی را از جمله نتایج منفی فقر بر دانش آموزان دانسته است.