نمایندگان مجلس در تصویب لایحه بودجه پیام ملت ایران برای ادامه پیشرفت را اعلام کنند

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمدرضا باهنر پس از نشست واحد سیاسی جامعه‌ اسلامی مهندسین اظهار داشت: خدای را سپاسگزاریم که نعمت انقلاب اسلامی را به ما عنایت کرد و نعمت حضور مردمی مومن، آگاه و باوفا را که خواهان استقلال همه‌ جانبه، آزادی مسئولانه و پیشرفت همه‌جانبه کشور هستند، به ما عطا فرمود.

وی افزود: ما باید سپاسگزار نعمت حضرت امام راحل باشیم که در این مقطع تاریخی قدرت مردم را شناساندند، احیاء کردند و به مردم بازگرداندند و مردم نیز این درس را در مکتب حضرت امام راحل آموختند که چه قدرت عظیمی دارند؟

دبیر کل جامعه‌ اسلامی مهندسین حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را خنثی ‌کننده تهدیدات دشمنان دانست و گفت: با تهدیداتی که غرب بویژه آمریکا شروع کرده بود مردم ایران باشکوه‌ تر از سال‌های قبل در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کردند و حمایت خود را از سیاست‌ های هسته‌ ای نظام به دنیا اعلام و نشان دادند برخورداری از دانش صلح‌ آمیز هسته ‌ای یک عزم ملی در ایران است.

وی خاطرنشان کرد: مردم ایران قصد دارند راهی را که در سال 57 آغاز کرده ‌اند تا رسیدن به پیشرفت کامل ادامه دهند.

باهنر افزود: مردم ایران از علوم پیشرفته به ویژه فناوری هسته‌ ای دست نخواهند کشید و به مسئولان کشور نیز اجازه عقب‌ نشینی نمی‌دهند.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین در ادامه خاطرنشان کرد:‌ در راهپیمایی 22 بهمن همه اقشار مردم از مراجع عظام تقلید گرفته تا گروه ‌ها و احزاب سیاسی مختلف حضور داشتند. راهپیمایی 22 بهمن سیلی نسل ‌های اول، دوم و سوم انقلاب به آمریکا بود، بویژه حضور نسل سوم پررنگ‌ تر بود و نسل سومی‌ ها قدرت خود را به رخ آمریکا کشیدند و نشان دادند راه استقلال، آزادی، ایمان و اخلاق را که پدرانشان شروع کرده‌ اند، ادامه می ‌دهند.

باهنر گفت: یکی از دستاوردهای حضور حماسی مردم در راهپیمایی 22 بهمن این بود که ملت ایران عزم خود را برای پیشرفت همه‌جانبه کشور و برداشتن موانع این راه نشان داد. ملت ایران به سرعت تهدیدات را به فرصت‌ها تبدیل و با حضور پرشور خود در راهپیمایی 22 بهمن جنگ روانی سنگین و شایعات دشمن را خنثی کرد و نشان داد به هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی خود افتخار می‌ کند و مردم با وجود مشکلاتی که در زندگی‌ شان دارند در صحنه‌ های دفاع از دستاوردهای انقلاب حاضر می‌شوند.

وی اظهار داشت: در راهپیمایی 22 بهمن جای شهدا و امام و جای کسانی که به هر دلیل در راهپیمایی حضور پیدا نکردند، خالی بود، امیدواریم مسئولان کشور با پاسخگویی بهتر به مطالبات مردم و کارآمدی بیشتر پاسخ روشن و قاطعی به مطالبات مردم بدهند تا در سال ‌های آتی شاهد حضور هر چه بیشتر مردم باشیم.

نایب‌ رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مردم ایران خیلی سریع آثار حضور آگاهانه و یکپارچه‌ خود را در راهپیمایی 22 بهمن مشاهده کردند و لحن رئیس ‌جمهور جنگ‌ طلب آمریکا به کلی تغییر یافت، به طوری که قبل از راهپیمایی همواره بر طبل جنگ می‌ کوبید، ولی با مشاهده‌ حضور حماسه‌ ساز مردم ایران مساله‌ حمله به ایران را شایعه‌ مخالفان و دشمنان خود اعلام کرد؟!

وی افزود: ما صراحت بیشتر رئیس ‌جمهور روسیه در کنفرانس مونیخ در مخالفت با یکجانبه ‌گرایی آمریکا را نیز در ارتباط با حضور گسترده‌ مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن ارزیابی می‌کنیم.

باهنر در بخش دیگر سخنانش خاطرنشان کرد: برای رفع مشکلات مردم حمایت خود را از دولتمردان اعلام و از رئیس‌ جمهور هم تشکر می ‌کنیم که در سخنرانی ‌شان در 22 بهمن روی این مسئله تاکید کردند که هر چه داریم از خداست و با توکل به خداست که در مقابل تهدیدات دشمنان می ‌ایستیم.

دبیرکل جامعه‌ اسلامی مهندسین تصریح کرد: توکل مسئولان و مردم ما به خدا و پیوند عمیق قلبی با خداوند رمز پیروزی و تداوم پیروزی ‌های ماست. امروز بسیاری از ملت‌ های جهان از مردم ایران درس گرفته‌ اند که اگر مومنانه استقامت کنند می‌توانند راه خود را ادامه دهند و دوستان زیادی هم در دنیا این راه را تجربه می‌کنند.

باهنر همچنین به بررسی لایحه‌ بودجه‌ سال 86 در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی لایحه‌ بودجه به شرایط حساس ایران، منطقه و جهان توجه کنند و در جهت افزایش ‌نیافتن هزینه‌ها، نزدیک ‌کردن بودجه به اهداف چشم‌ انداز 20 ساله و سیاست‌ های برنامه‌ چهارم و سیاست‌ های اصل 44 تلاش کنند تا آثار مثبت آن برای مردم ظاهر و جلوی آثار منفی آن را گرفته شود.

وی گفت: نمایندگان مجلس در تصویب لایحه‌ بودجه پیام ملت ایران را به دنیا اعلام کنند که مصمم هستند راه خود را برای پیشرفت کشور ادامه دهند.

باهنر همچنین با محکوم‌ کردن تخریب مسجدالاقصی از سوی رژیم صهیونیستی افزود: در سالگرد تخریب حرم عسگریین شاهد تخریب مسجدالاقصی از سوی نظامیان رژیم صهیونیستی هستیم. این‌گونه اقدامات حرکت ننگینی است که در جهت جلوگیری از آگاهی انسان‌ ها صورت می‌گیرد.

وی گفت: قبله‌ اول مسلمین، حرم حضرت امام هادی و حضرت امام حسن عسگری (ع) و سایر اماکن مذهبی از نمادهای آگاهی‌ بخشی به انسان‌های معتقد به خداست . همیشه مساجد و اماکن مذهبی پناهگاه ‌های بسیار مهمی برای تربیت مردم و کسانی که ارتباط نزدیک ‌تری با خدا برقرار می‌ کنند، است.

دبیر کل جامعه‌ اسلامی مهندسین همچنین با قدردانی از عملکرد رسانه‌ ها بویژه صدا و سیما در انعکاس اخبار حضور حماسه ‌آفرین مردم ایران در راهپیمایی 22 بهمن تاکید کرد: رسانه ‌ها بویژه رسانه‌ ملی هنرمندانه در جهت آگاهی بخشیدن به مردم و انعکاس حضور حماسی آنان عمل کردند.

وی میلاد با سعادت حضرت امام محمد باقر(ع) را نیز به عموم مسلمانان به ویژه ملت ایران تبریک گفت و یادآور شد: امیدواریم شاهد شکوفایی علمی هر چه بیشتر جمهوری اسلامی ایران باشیم.