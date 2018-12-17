به گزارش خبرنگار مهر، یونس رنجکش پیش از ظهر دوشنبه در نشست تقسیمات کشوری شهرستان مرزی بندر آستارا و دیدار با کارشناسان استانداری گیلان، اظهار کرد: محدودیت های زمین یکی از مشکلات جدی در توسعه شهرهای آستارا و لوندویل است.

وی با بیان اینکه شرایط جغرافیایی و قرار گرفتن در محدوده‌ دریا، ساحل، کوه و حتی نوار مرزی سبب شده که با مشکلاتی مواجه شویم، افزود: جانمایی‌ و کاربردی سازی نقش مهمی در استفاده درست از فضاهای شهرستان آستارا دارد.

فرماندار آستارا با اشاره به اینکه یکی از مهمترین اقدامات شهرداری‌ها برای جبران این مشکلات تهیه طرح‌های آمایش است، ادامه داد: با تهیه این طرح می توان علاوه بر اصلاح بافت‌های فرسوده، استقرار واحدهای خدماتی و اسکان جمعیت از فرصت‌های جدید برای اشتغالزایی و سرمایه‌گذاری استفاده کرد.

وی با بیان اینکه به رغم محدودیت‌های موجود ظرفیت‌های بالایی در این شهرستان با توجه به وجود بندر، راه آهن و گمرک زمینی وجود دارد، گفت: وجود این ظرفیت‌ها سهم بسیاری در توسعه شهرستان آستارا داشته اما خدمات حوزه شهری نیز باید ارتقا یافته و متحول شود.

رنجکش با اشاره به اینکه از مدت ها پیش درخواست هایی برای پیوستن بخش هایی از محدوده‌های روستایی به شهر و همچنین ایجاد شهر جدید در آستارا و توسعه شهر لوندویل در دست بررسی است، ادامه داد: انتظار می رود با در نظر گرفتن شرایط شهرستان و مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد طرح های تفصیلی شهرداری ها هرچه سریعتر اجرایی شود.