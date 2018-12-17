همبستگی مردم باعث شکست تمامی نقشه های دشمنان شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی امروز در رزمایش سپاه ایلام اظهار داشت: امروز با رهبری هوشمندانه مقام معظم رهبری هم ظرفیت های اعتقادی و روحیه انقلابی خود را حفظ کرده ایم و هم در بعد نظامی و لجستیکی قوی شده ایم.

وی عنوان کرد: هشیاری، اتحاد و همبستگی مردم باعث شد تمامی نقشه های دشمنان با شکست مواجه شود.

وی با اشاره به اینکه دو بال قدرتمند نظام جمهوری اسلامی ایران جمهوریت و اسلامیت نظام است و این سدی مستحکم در مقابل زورگویان عالم است، گفت: دشمنان می خواستند کماکان استبداد و استثمار خود در دوران شاهنشاهی را ادامه دهند.

استاندار ایلام افزود: آمریکایی ها وقتی دیدند نمی توانند در رویارویی با کشورمان کاری از پیش ببرند، آمدند با به راه انداختن جنگ روانی و اقتصادی و با تلاش در جهت ناامن کردن داخل به خیال باطل به اهداف شوم خود برسند.

وی تصریح کرد: توان و قدرت نظامی ما برای دفاع است و برای این مهم از هیچ کشوری اجازه نمی گیریم و پاسخ جمهوری اسلامی ایران به دشمنان همیشه پشیمان کننده بوده است.