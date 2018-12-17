مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به زیرساختهای رشته اسکی در همدان اظهار داشت: پیست اسکی «الوند» یا «تاریک دره» در ۱۰ کیلومتری جنوب غربی جاده گنجنامه در شهر همدان و در دامنههای کوههای الوند قرارگرفته و سومین پیست مطرح کشور است.
وی افزود: همچنین این پیست پس از پیستهای شمشک و دیزین بهعنوان منحصربهفردترین پیست اسکی در تمام کشور مطرح است.
سرپرست هیئت اسکی استان همدان با اشاره به رفع مشکلات این پیست گفت: به دنبال رفع مشکلات پیست از جمله راهاندازی تله سیژ، برفکوب و خرید دستگاههای برف ساز هستیم.
کرمی خاطرنشان کرد: با رفع این مشکلات شاهد فضایی مناسب در پیست به لحاظ فنی و ایمنی خواهیم بود.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در رفع مشکلات پیست بیان کرد: بزرگترین مشکل پیست عدم استفاده از دستگاه تله سیژ از حدود یک سال قبل از تحویل به هیئت بود که با پیگیری انجامشده و تلاش اداره کل ورزش و جوانان برخی از مشکلات مرتفع شده است.
سرپرست هیئت اسکی استان همدان عنوان کرد: بازرسی اولیه اداره استاندارد انجامشده و پیگیر رفع کامل مشکلات بودیم اما به دلیل خلف وعده پیمانکار در تعویض قفلهای صندلی تله سیژ برای اتصال به کابل، موفق به راهاندازی دستگاه برای بهرهبرداری در فصل اسکی نشدیم.
کرمی بابیان اینکه همدان از دیرباز مهد ورزش کوهنوردی بوده و در اسکی نیز از توان و ظرفیت بسیار خوب برخوردار است، گفت: همدان از ظرفیتهای بالقوهای در ورزشهای کوهستانی نظیر کوهنوردی و اسکی برخوردار است و باید بهروزهای خوب خود بازگردد.
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