عملکرد صحیح مسئولان ستاد نمازجمعه در شرکت جوانان در فریضه نماز تاثیر بسزایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ناصر شکریان رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران با بیان مطلب فوق دیشب در همایش مسئولان دفاتر و اعضای ستادهای نمازجمعه شهرستانهای مازندران در مصلی جمعه آمل افزود: نحوه عملکرد صحیح مسئولان و اعضای ستاد نماز جمعه در جذب مردم و بویژه جوانان برای شرکت در نماز و هر چه با شکوه تر برگزار شدن این فریضه الهی موثر است.

وی با اشاره به برگزاری نماز جمعه با هدف ایجاد وحدت بین مسلمانان گفت: نماز جمعه بدون هدف مالی، مردم را به یک حضوری دسته جمعی و وحدت سیاسی دعوت می کند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی مازندران اظهار داشت: حضور چشمگیر مردم کشورمان در نماز جمعه باعث حیرت کشورهای غیر مسلمان شده است.

یاد آور می شود این همایش به منظور ارائه راهکارها و نحوه برگزاری و جذب بیشتر اقشار مختلف مردم بویژه دانش آموزان و دانشجویان در نماز جمعه برگزار شد.