مرتضی خدابنده لو در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درخشش ورزشکاران همدانی در رشته پاورلیفتینگ اظهار داشت: مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی باشگاههای کشور طی روزهای گذشته در استان زنجان برگزار شد.
وی افزود: در پایان این رقابتها کسب ۵ مدال طلا و ۳ برنز حاصل کار پاورکاران همدانی بود و همدان توانست در رده تیمی مقام دوم نوجوانان را از آن خود کند.
رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام استان همدان با اشاره به مدالآوران گفت: مهدی ظاهری مدال طلا، محمدرضا ناهی مدال طلا، علیاکبری مدال برنز، محمدرضا احمدی افشار مدال طلا، یدالله احمدی مدال برنز، مهراب علی مرادی مدال طلا، حسن ذاکر پور مدال طلا و محمدرضا جعفری مدال برنز این مسابقات را از آن خود کردند.
خدابنده لو خاطرنشان کرد: این تیم با مربیگری محمدرضا احمدی و سرپرستی علی عبدالهی در این رقابتها حاضر شد.
وی با اشاره به استقبال جوانان از رشته بدنسازی و پرورش اندام در استان همدان بیان کرد: در شهر همدان ۷۰ باشگاه و در استان همدان نزدیک به ۱۵۰ باشگاه در رشته بدنسازی و پرورش اندام فعالیت میکنند.
خدابنده لو عنوان کرد: در این تعداد باشگاه بهطور سازمانیافته ۶ هزار نفر فعالیت میکنند که دارای بیمه ورزشی هیئت بدنسازی و پرورش اندام هستند و نزدیک به ۴ هزار نفر نیز با سایر بیمههای ورزشی در این رشته فعالیت دارند.
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