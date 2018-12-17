نمایندگان استان اصفهان با رئیس مجلس دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در پی استعفای نمایندگان استان اصفهان و عدم واکنش دولتمردان و رئیس مجلس به این استعفا، روز گذشته نمایندگان اصفهان در دفتر آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد حاضر شده و به بررسی موضوع استعفا، واکنش‌های مسئولان و مشکلات آبی اصفهان پرداختد.

بنا بر گفته حجت الاسلام ناصر موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان روز گذشته طی تماس تلفنی بالاخره نمایندگان موفق شدند برای جلسه با لاریجانی وقت ملاقات نیم ساعته بگیرند.

موسوی تاکیدکرد: البته تمامی نمایندگان مجلس استان بر این موضع خود مستحکم هستند که دیگر زمان وعده به پایان رسیده است و باید ندای مظلومیت مردم استان در موضوع آب شنیده شود اما باز به احترام دعوت یک نفر از رؤسای قوا در این جلسه حضور خواهند یافت.

به گزارش مهر، هنوز مشخص نیست در این جلسه چه مسایلی مطرح شده است وطی تماس‌های مکرر خبرنگار مهر با تمامی نمایندگان استان اصفهان نیز نتیجه‌ای به دست نیامده است، برخی نمایندگان پاسخگویی در این ارتباط را به حجت‌الاسلام موسوی لارگانی رئیس مجمع نمایندگان تفویض کردند و حاضر به جوابگویی در این زمینه نشدند، چند تن از نمایندگان نیز به این مطلب اشاره کردند که پس از بیان صحبت‌های خود جلسه نمایندگان استان با لاریجانی را ترک کرده‌اند.