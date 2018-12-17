داوود دوامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام بوکسورهای همدانی به مسابقات قهرمانی جوانان کشور اظهار داشت: مسابقات قهرمانی جوانان کشور با تصمیم فدراسیون از اول دی‌ماه سال جاری به میزبانی استان کردستان در شهر سنندج برگزار خواهد شد.

وی افزود: در حال حاضر جوانان بوکس همدان در اردو تمرینات خود را جهت آمادگی کامل برای این رقابت‌ها دنبال می‌کنند.

رئیس هیئت بوکس استان همدان با اشاره به شانس کسب مدال تیم همدان گفت: تیم اعزامی بوکس همدان در این رقابت‌ها برای کسب مدال به رینگ مسابقات می‌رود و با توجه به نظر مربیان هیئت شانس کسب مدال را خواهیم داشت.

دوامی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال ۹۷ هیئت بوکس استان همدان چندین مدال طلا، نقره و برنز را در رقابت‌های مختلف کشوری برای استان به ارمغان آورده است.

دوامی با اشاره به سیاست‌های اصلی هیئت بوکس استان همدان گفت: استعدادیابی و توجه به سنین پایه از سیاست‌های اصلی هیئت بوکس استان همدان است.