  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۷

فرمانده انتظامی خراسان رضوی خبرداد کرد:

کشف انبارهای احتکار مواد غذایی و چوب در خراسان رضوی

کشف انبارهای احتکار مواد غذایی و چوب در خراسان رضوی

مشهد- فرمانده انتظامی خراسان رضوی گفت: دو انبار احتکار کالا شامل سویا و ورق های«ام دی اف» در حاشیه مشهد کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدکاظم تقوی ظهر دوشنبه در حاشیه عملیات برخورد با محتکران در مشهد اظهار کرد:کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از احتکار مقادیر زیادی ورق «ام دی اف» و سویا در دو انبار در سطح شهر مشهد دست یافتند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از تکمیل تحقیقات اولیه پرونده و شناسایی انبارهای موردنظر با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت در عملیاتی ضربتی، از مکان های موردنظر مقدار ۹ تن سویا و تعداد ۵۷ هزار و ۶۰۵ انواع ورق «ام دی اف» را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: بنا به نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه جمعا ۲۰۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال برآورد می شود.


 
 

کد مطلب 4487562

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها