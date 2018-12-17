کشف انبارهای احتکار مواد غذایی و چوب در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگارمهر، سردار محمدکاظم تقوی ظهر دوشنبه در حاشیه عملیات برخورد با محتکران در مشهد اظهار کرد:کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم اقتصادی پلیس آگاهی در اقدامی اطلاعاتی به سرنخ هایی از احتکار مقادیر زیادی ورق «ام دی اف» و سویا در دو انبار در سطح شهر مشهد دست یافتند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از تکمیل تحقیقات اولیه پرونده و شناسایی انبارهای موردنظر با هماهنگی مقام قضائی به همراه نماینده اداره صنعت، معدن و تجارت در عملیاتی ضربتی، از مکان های موردنظر مقدار ۹ تن سویا و تعداد ۵۷ هزار و ۶۰۵ انواع ورق «ام دی اف» را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی ادامه داد: بنا به نظر کارشناسان ارزش کالاهای مکشوفه جمعا ۲۰۲ میلیارد و ۳۱۷ میلیون ریال برآورد می شود.





