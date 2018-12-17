۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی از خدمات آموزش مهارتی بهره مند شدند

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی مددجو از خدمات آموزش مهارتی کمیته امداد بهره مند شدند، اظهار داشت: این خدمات آموزشی در راستای افزایش توانمندی فارغ التحصیلان مددجو برای ایجاد شغل ارائه شده است.

وی تاکید کرد: این اموزش های مهارتی در بخش های مختلف کشاورزی، خدمات، دامپروری، واحد های صنفی و ... بوده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایجاد شغل برای مددجویان و خود کفایی آنها از مهمترین برنامه های کمیته امداد در سالجاری است.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل توسط مددجویان در دستور کار قرار گرفته است.