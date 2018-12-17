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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۳:۳۱

در چهارمحال و بختیاری؛

۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی از خدمات آموزش مهارتی بهره مند شدند

۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی از خدمات آموزش مهارتی بهره مند شدند

شهرکرد- مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری گفت: ۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی مددجو از خدمات آموزش مهارتی کمیته امداد بهره مند شدند.

علی ملکپور در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۱۸۰ فارغ التحصیل دانشگاهی مددجو از خدمات آموزش مهارتی کمیته امداد بهره مند شدند، اظهار داشت: این خدمات آموزشی در راستای افزایش توانمندی فارغ التحصیلان مددجو برای ایجاد شغل ارائه شده است.

وی تاکید کرد: این اموزش های مهارتی در بخش های مختلف کشاورزی، خدمات، دامپروری، واحد های صنفی  و ... بوده است.

مدیر کل کمیته امداد چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: ایجاد شغل برای مددجویان و خود کفایی آنها از مهمترین برنامه های کمیته امداد در سالجاری است.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات برای ایجاد شغل توسط مددجویان در دستور کار قرار گرفته است.

کد مطلب 4487573

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