سفال لب واریخته نشان دهنده آغاز فرهنگ نگارش در تهران است

به گزارش خبرنگار مهر، جبرییل نوکنده مدیر موزه ملی ایران در نشست خبری پنجمین دوره جشنواره جایزه تهران که ظهر روز دوشنبه ۲۶ آذر در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران برگزار شد، بیان کرد: در نظر داریم تا آثاری که در مخازن موزه است را بر اساس توالی تاریخ و فرهنگ به نمایش دربیاوریم تا بازدید کننده بتواند تصویری از تاریخ کهن تهران را ببیند. ۱۴۷ قلم آثار از محوطه هایی مانند شهرری، قیطریه و سکه هایی که در تهران کشف و یا در تهران ضرب شده بودند به نمایش درمی آید. می توان آثاری از هشت هزار سال پیش تا دوران قاجار را که مربوط به تهران است در ویترین های فلزی مشاهده کرد. در تمامی موزه های دنیا آثاری از ایران و آثاری از چشمه علی شهرری به نمایش درآمده است.

وی گفت: بازدیدکنندگان باید بدانند ریشه تهران از این محوطه باستانی شکل می گیرد و علاوه بر آن سفال معروف چشمه علی با نام «لب واریخته» دارای نقوشی جانوری است که در چشمه علی پیدا شده است و ما در بررسی های مخزن موزه ملی متوجه وجود چنین سفالی شده ایم و می خواهیم آن را به نمایش بگذاریم و از آن به عنوان کلید واژه ای برای تهران استفاده کنیم. زیرا این سفال نشان می دهد ۵ هزار سال پیش اهالی تهران نگارش را آغاز کرده اند.

وی افزود: در محوطه های دیگری مانند شوش یا تپه سیلک کاشان نمونه هایی پیدا شده بود که نشان می داد آنها هم فرهنگ نگارش را داشته اند ولی این کاسه هرگز به نمایش درنیامده بود. در واقع این سفال نشان می داد که ۵ هزار و ۲۰۰ سال پیش اهالی تهران برخلاف آنچه که در اذهان وجو دارد و می گفتند آغاز نگارش از بین النهرین بوده از اینجا آغاز شده است.

مدیر موزه ملی ایران گفت: همیشه وقتی از فلزکاری کهن سخن گفته می شد همه به یاد تپه سیلک می افتادند اما در محوطه چشمه علی نمونه هایی وجود دارد که نشان می دهد از ۳۹۵۰ تا ۳۷۵۰ سال پیش ذوب فلز در اینجا انجام می شده است.

وی گفت: ما امیدواریم در پارک قیطریه به واسطه اینکه آثاری از چند هزار سال پیش پیدا شده ساختمانی هر چند کوچک به عنوان موزه یا نمایشگاه داشته باشیم و مردم تهران بدانند در این بخش از تهران چه تاریخی نهفته بوده است. با برگزاری این نمایشگاه ها ما امیدواریم ذهن مسئولان به این سمت برود که در محوطه هایی که آثاری کشف می شود باید موزه یا نمایشگاهی دائمی ایجاد کنیم تا فرآیند کشف آثار در آن به نمایش گذاشته شود.