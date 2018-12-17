عربستان و امارات سیاست تنش زایی در منطقه را در پیش گرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی وزیر خارجه قطر در گفتگو با شبکه آمریکایی CNBC عربستان را به محاصره دوحه و تجاوز بدون دلیل به یمن و ربودن سعد الحریری نخست وزیر لبنان در نوامبر سال ۲۰۱۷ متهم کرد.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در حال حاضر با عربستان سعودی نیستیم و با این کشور اختلاف نظر داریم چرا که سعودی ها از طرفی قطر را محاصره کرده اند و از سوی دیگر به جنگ بدون دلیل به یمن ادامه می دهند و در گذشته نیز سعد الحریری نخست وزیر لبنان را ربودند. سیاست ریاض سیاست تنش زایی و بی ثباتی در منطقه است لذا عربستان مسئول ناآرامی های روزافزون در خاورمیانه است.

وزیر خارجه قطر در ادامه گفت: عربستان و امارات از فعالیت های مشکوک در شماری از کشورها حمایت می کنند و هدف آنها بی ثبات کردن منطقه است.

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل ثانی خاطرنشان کرد: دوحه تحریم یکجانبه علیه هیچ کشوری را تشویق نمی کند. ما با سیاست های امارات نیز که از رژیم های خشن، کودتا در لیبی و بی ثبات سازی سومالی و تجزیه یمن حمایت می کند اختلاف نظر داریم.

وی اعلام کرد: ایران جزئی از منطقه ما است چه با سیاست این کشور موافق یا مخالف باشیم. وزیر خارجه قطر در بخشی دیگر از گفتگوی خود گفت: ما آمریکا را به بازگشت به مذاکره و راهکار دیپلماتیک تشویق می کنیم.

گفتنی است چهار کشور عربی مذکور از یک سال و نیم قبل روابط خود با قطر را به بهانه حمایت این کشور از تروریسم قطع کرده و تمامی گذرگاه‌های زمینی، دریایی و هوایی را به روی این کشور بسته‌اند.