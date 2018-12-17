دانشگاه ها و مراکز علمی در زمینه توسعه کشت گلخانه ای ورود کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن خطیبی ظهر دوشنبه به مناسبت هفته پژوهش در حاشیه بازدید از دانشگاه پیام نور مرکز قرچک – ورامین و نمایشگاه دستاوردهای علمی اساتید و دانشجویان افزود: دانشگاه در حمایت از اقتصاد و تولید ملی نقش مهمی دارد.

وی از مسئولان خواستار شد تا جوانان را در اجرای طرح ها بخصوص طرحهای اقتصادی با توجه مشکلات کشور، یاری کنند تا شاهد رونق تولید منطقه و اشتغالزایی باشیم.

نماینده عالی دولت در شهرستان قرچک بیان کرد: توسعه کشت گلخانه ای از جمله سیاست های دولت است که در این راستا دانشگاه می تواند به ادارات متولی کمک کند.

۴۰ رشته کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشگاه پیام نور قرچک-ورامین

در این دیدار رئیس دانشگاه پیام نور مرکز قرچک-ورامین نیز با قدردانی از حضور فرماندار و اهتمام وی به عرصه علم و دانش گفت: در دانشگاه پیام نور ۱۳ رشته کارشناسی ارشد، ۲۷ رشته کارشناسی و ۳۸۰۰ دانشجو داریم.

مراد راهداری افزود: رشته مدیریت با گرایش کسب و کار در این دانشگاه وجود دارد و درنظر است دانشجویان برای انجام پایان نامه ها به سمت موضوعات اقتصادی و کسب و کار سوق داده شوند.

وی با اشاره به اینکه آمادگی در دانشگاه پیام نور وجود دارد تا با ادارات مختلف بخصوص در حوزه فرهنگسازی و کاهش آسیب های اجتماعی همکاری داشته باشیم، بیان کرد: کلینیک روان شناسی دانشگاه پیام نور دارای مجوز است و ادارات برای برنامه های مربوطه می توانند از ظرفیت آن بهره بگیرند.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین گفت: چند تن از اعضای هیئت علمی این دانشگاه در رشته شهرسازی هستند که آمادگی دارند به کمک حوزه مدیریت شهری قرچک بیایند.