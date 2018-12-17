گزارشی از سفر نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به مرند

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها - بیت اله احمدی: نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی امروز، امروز در سفر یک روزه به شهرستان مرند، از حوزه علمیه برادران بازدید کرد و با حضور در مدرس این حوزه، از نزدیک با طلاب و اساتید این مدرسه علمیه گفتگو کرد.

وی سپس از مدرسه علمیه خواهران این شهرستان بازدید و نمایشگاه کتاب را در حوزه علمیه حضرت فاطمه زهرا(س) مرند افتتاح کرد.

البته این چندمین سفر حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم در طول یک سال گذشته است، بازدید از حوزه های علمیه شهرستان مرند و حضور در همایش تجلیل از فعالیت های علمی و تبلیغی حجت الاسلام والمسلمین فاضل مرندی از جمله سفرهای گذشته وی به شهر مرند بود.

اما این بار نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در سالروز وحدت حوزه و دانشگاه، یک روز خود را در جمع مشترک حوزویان و دانشگاهیان سپری کرد.

پیدایش انقلاب فرهنگی از ثمره های انقلاب اسلامی ایران است

امام جمعه تبریز در اولین برنامه رسمی خود با حضور در همایش رویکردهای تربیتی که با حضور مدیران مدارس شهرستان مرند برگزار شد سخنرانی و از برگزیدگان کشوری و استانی مسابقات قرآن، عترت و نماز تجلیل کرد.

حجت الاسلام والمسلمین سید محمدعلی آل هاشم در این همایش ابراز داشت: یکی از برکات انقلاب اسلامی، تحولات فرهنگی است، قرآن امروز از مهجوریت نجات پیدا کرده قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قرآن شب های جمعه در قبرستان ها خوانده می شد و در کنار جهازیه دختران یک جلد کلام الله مجید هم گذاشته می شد که معمولا خیلی هم استفاده نداشت.

وی افزود: امروز قرآن در جامعه ما حاکم شده و فرهنگ قرآنی در بین جوانان ایران اسلامی و نوجوانان ایران اسلامی حاکمیت پیدا کرده در تبریز هر هفته در نماز جمعه چند نفر از نونهالان حافظ قرآنی تجلیل می شوند.

امام جمعه تبریز قرآن را نجات بخش انسان و جامعه دانست و اظهار داشت: امروز در مجامع بین المللی حافظان قرآن جمهوری اسلامی ایران حرف برای گفتن دارند و این ها موجب افتخار کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم ادامه داد: دانش آموزان و دانشجویان در شب های قدر ماه مبارک رمضان حضور فعالی دارند و در ایام اعتکاف، مساجد پر از جوانان می شود.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی تاکید کرد: امروز در کنار کارهای آموزشی پرداختن به امر پرورش دانش آموزان بسیار مهم است، در قرآن نیز پرورش بر آموزش مقدم شمرده شده است.

وی بر ضرورت تبیین ارزش های انقلاب اسلامی تاکید و عنوان کرد: امروز فرهنگیان و دانش آموزان و کادر آموزشی باید در این زمان حساس انقلاب اسلامی ایران، پای بندی خود را به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی در عمل نشان بدهند.

امام جمعه تبریز افزود: آموزش و پرورش در تبیین ارزش های اسلامی نقش اساسی دارد که باید هدف گیری برای آرمان های انقلاب اسلامی و پای بندی به استقلال همه جانبه کشور در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی مدنظر باشد.

رئیس شورایعالی حوزه های علمیه استان آذربایجان شرقی در ادامه با گرامیداشت روز وحدت حوزه و دانشگاه تصریح کرد: دشمنان ما می دانستند چه کسانی را باید از بین بردارند، کسانی که در جامعه نقش داشتند وگرنه از جسم آیت الله مفتح نمی ترسیدند بلکه از فرهنگ و فکر شهید مفتح ترس داشتند.

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه فرهنگیان باید در برابر دشمن حساسیت داشته باشند، گفت: باید در برابر نقشه های دشمن علیه انقلاب اسلامی حساسیت نشان داد، باید دشمن را شناخت و نقشه او را فهمید و از تبعیت دشمن سرباز زد.

وی بر ضرورت بصیرت و شناختن لحظه ها تاکید کرد و اظهار داشت: تقوای دینی و سیاسی باید سرلوحه آموزش و پرورش و معلمان قرار بگیرد.

امام جمعه تبریز گفت: پیدایش انقلاب فرهنگی از ثمره های پیروزی انقلاب اسلامی بود، انقلاب اسلامی تحولاتی در جامعه ایجاد کرده که باید برای مردم تبیین شود.

مرند در جایگاه اول فعالیت های قرآن، عترت و نماز آذربایجان شرقی

همچنین رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان مرند در این همایش ابراز داشت: دارالقرآن برادران و خواهران شهرستان مرند در ۲۰ بخش فعالیت می کند، شهرستان مرند در سطح استان آذربایجان شرقی ۴۶ رتبه قرآن و عترت را کسب کرده است که در رتبه ممتاز استانی قرار دارد.

وی افزود: شهرستان مرند در حوزه قرآن و عترت ۷ رتبه کشوری را کسب کرده است و مقام آورترین منطقه استان در مسابقات استانی و کشوری است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان مرند خاطرنشان کرد: در ۷۰ مدرسه شهرستان مرند با عناوین مختلف در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی برنامه هایی تدارک دیده شده است.

کاظمی همچنین عنوان کرد: شهرستان مرند ۷ رتبه استانی در زمینه پژوهش رتبه اول استان را در اختیار دارد که در طی یک سال اخیر، در بسیاری از شاخص های آموزشی و پژوهشی ارتقا پیدا کرده است.

حضور در همایش وحدت حوزه و دانشگاه

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم همچنین در ادامه با حضور در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند، در همایش وحدت حوزه و دانشگاه شرکت و به ایراد سخنرانی پرداخت، وی در این همایش که جمعی از حوزویان و دانشجویان دانشگاه ها حضور داشتند، نهادهای حوزه و دانشگاه را به تلاش برای تحقق بیشتر وحدت حوزه و دانشگاه دعوت کرد.

امام جمعه تبریز همچنین آسیب های جنبش های دانشجویی و الزامات تحقق وحدت بین این نهادها و وضعیت حساس کشور را تشریح کرد.

در این مراسم معاون تهذیب حوزه علمیه حضرت صاحب الزمان(عج) شهرستان مرند با ارائه مقاله ای خاطرنشا کرد: دانشگاه به معنای جسم و حوزه به معنای روح جامعه اسلامی است، تحقق وحدت حوزه و دانشگاه باید به طور عملی در جامعه محسوس باشد، بعد از ۴۰ سال مرکزی داشته باشیم تا میزان موفقیت نهاد حوزه و دانشگاه در دولت سازی را ارزیابی کند.

حجت الاسلام جوان افزود: حوزه و دانشگاه شعبه ای از مرکز علم و دین در جامعه اسلامی است که وظایف و الزاماتی دارد که باید سال به سال این مرکز، فعالیت خود و میزان وحدت این دو نهاد را بازیابی کند.

آنچه حوزه و دانشگاه باید از یکدیگر بگیرند

همچنین معاون علمی و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند با ارائه مقاله ای با موضوع وحدت حوزه و دانشگاه در بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی ابراز داشت: حرکت هماهنگ علم و دین در نظام اسلامی، روی آوردن دانشگاه و حوزه به یکدیگر، نزدیک شدن اخلاق حاکم، سیستم سازماندهی و برخی محتواها با یکدیگر و قرار گرفتن هر کدام در جای خودش را از جمله مواردی دانست که از بیانات ایشان به تحقق پیوسته است.

خانم دکتر خاکپراقی تاسیس همه دانشکده های گوناگون در حوزه، دنبال کردن تخصص های حوزوی در دانشگاه و بالعکس، جایگزینی صددرصد روش های حوزه در دانشگاه و بالعکس از جمله مواردی دانست که از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکنون عملی نشده است.

وی گفت: تخصص گرایی، دید باز، نوگرایی مفید، تحول و استفاده از روش های علمی جدید از جمله مورادی از بیانات رهبر انقلاب دانست که حوزه باید از دانشگاه بگیرد.

معاون دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند همچنین احساس وظیفه کردن در درس خواندن، سخت کوشی در آموختن، کسب اخلاص، احترام به سنت های اصیل را ملزوماتی عنوان کرد که دانشگاه باید از حوزه بگیرد.

خاکپراقی شناخت محیط طلبگی، ارتباط مستمر و منظم، ترویج ارزش های معنوی و دینی در دانشگاه ها، تبادیل دانشجو بین حوزه و دانشگاه و تشکیل جلسات همفکری مشترک را از الزامات وحدت حوزه و دانشگاه در فرمایشات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای برشمرد.

عکس ها: سید حمید موسوی، رسول رمضانی و حامد مرتضایی کیا