۷۳ هزار هکتار از اراضی کرمانشاه مجهز به آبیاری تحت فشار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو شهبازی ظهر امروز در دیدار با رئیس و جمعی از مدیران حوزه کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: ۷۳ هزار هکتار از اراضی زیر کشت در استان کرمانشاه مجهز به آبیاری تحت فشار است.

وی با تاکید بر لزوم استفاده از آب‌های سطحی در استان افزود: تا آنجا که ممکن است نباید از آب‌های زیرزمینی برای کشاورزی استفاده شود.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان کرمانشاه بیان کرد: در برخی مناطق و دشت های استان از آب های زیر زمینی با حفر چاه های غیر مجاز از این آب‌ها استفاده بی‌رویه می‌شود.

وی با بیان اینکه با ایجاد برخی محدودیت ها در کشت برخی محصولات پرآب مانند چغندر حافظ آب های زیر زمینی بوده ایم، گفت: با افزایش بهره وری در واحد سطح متوسط تولید چغندر در هکتار به ۷۵ تن رسیده است.

حجت الاسلام و المسلمین محمدجوادحسینی کیا نماینده مردم سنقرو کلیایی در مجلس شورای اسلامی نیزخواستار حمایت همه جانبه مسئولان از دامپزشکی شد و اظهار داشت: ارائه خدمات رایگان از قبیل واکسیناسیون دام ها توسط این ارگان گامی است که در راستای حمایت از قشر تولیدکننده برداشته می شود.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مسئولیتهای مهمی را بر عهده دارد که از جمله آن می توان به تولید ملی و غذای مردم اشاره کرد.

امید حاج محمدی سرپرست اداره کل دامپزشکی استان کرمانشاه نیز در این دیداراظهار داشت: با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل دامپزشکی ذبح شرعی در همه کشتارگاه های استان صورت می گیرد و بر آن نظارت می شود.

وی با قدردانی از روحانیون در شناساندن جایگاه دامپزشکی و غذای حلال به مردم، افزود: ناظران ذبح شرعی در کشتارگاه ها هم به خوبی و به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره کل دامپزشکی ساماندهی شده اند.