ضرورت جلوگیری از ساختارشکنی های ویرانگر و پر هزینه فرهنگی در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در این بیانیه تصریح کرد: نظر به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی، در خصوص "تحول، مدیریت تحول، پرهیز از آنارشیسم و ساختار شکنی که به خوبی همپوشانی معنایی، با شعار سال گذشته همایش مدیران فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی (عقلانیت ، معنویت ، پرهیز از عوام زدگی فرهنگی) قابل تدوین است، توجه به "بداعت سنجیده" و "جلوگیری از ساختارشکنی های ویران گر و پرهزینه در باب فرهنگ" لازم است در تمام شئون و واحدهای دانشگاهی مد نظر قرار گیرد.

در این بیانیه آمده است: تدوین برنامه های کلان، مخاطب شناسی فرهنگی در چارچوبی روش مند و مورد اهتمام بایسته قرار گرفته و ساختار راهبردی نگره ها، مشمول اتعدال و توازن باشد. همچنین در تبیین و ارائه سازواره های اصیل فرهنگی، استفاده از ظرفیت عظیم رسانه ای در دسترس و به ویژه نشریات دانشجویی که زبان گویا و موثری در حوزه دانشگاهی به شمار می روند، مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.

دانشگاه آزاد در بیانیه پایانی گردهمایی معاونین دانشجویی و فرهنگی عنوان کرده است: اهتمام به فرهنگ نماز باروندی روزافزون باید به طریقی، پژوهش محور وعلیم مورد تدقیق قرار گیرد و مقوله حساس مهندسی فرهنگی مستلزم تدوین بسترهای قانونی مناسب، تنظیم ساختارهای موجود، آسیب شناسی، سیاست گذاری و نظارت اجرایی است.

همچنین در این بیانیه آمده است: خوداتکایی و خویش باوری، تحول آفرینی و ابتداع، الگوسازی برای سایر نهادهای فرهنگی و توجه مناسب به اصل "ارتباط و اطلاع رسانی" باید سرلوحه تمامی فعالیت های فرهنگی قرار گیرد. همچنین توجه به خرده فرهنگ ها، مطالبات، عدم تحریک حساسیت ها، پرهیز از ایجاد شکاف بین شیعه و سنی یا قومیت های مختلف، دسیسه های دشمن را که در بسیاری از نقاط کشور به نحوی بارز تعقیب می شود،خنثی خواهد ساخت.

شرکت کنندگان در همایش ضمن تقبیح قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل و تداوم فشارها علیه جمهوری اسلامی ایران جهت تحمیل قطعنامه ای جدید، انرژی هسته ای را یک دستاورد ملی و راهبردی و سرمایه مردمی تلقی کرده و آن را حق مسلم مردم ایران اعلام می کند که بایستی مورد مدافعه مکفی و مدبرانه قرار گیرد.