به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا پورمحمدی صبح امروز دوشنبه در نشست کاری مشترک با رئیس و معاونان سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، اظهار کرد: ما باید به بحث سیاستگذاری توجه داشته باشیم و هشدارهایی مثل پیری جمعیت و نرخ پایین بیکاری را که حاکی از مهاجرت نیروی انسانی فعال است، جدی بگیریم.
وی تاکید کرد: باید آینده مطلوب استان را ترسیم کنیم و معمار آینده باشیم و به سناریوهای توسعه استان بیندیشیم.
پورمحمدی با بیان اینکه هر برنامهای بهتر از بی برنامگی است، بر پیگیری و نظارت بر اجرای برنامهها تاکید کرد.
استاندار آذربایجانشرقی تصریح کرد: لازم است رویهها و فرایندها را اصلاح کنیم تا شفافیت امور بالا رود و به قدرت جهتدهی و مدیریت افکار مسلط باشیم.
پورمحمدی ابراز داشت: کل سیستم و جامعه ما گرفتار روزمرگی بوده و عملکرد سیستم و دستگاهها با برنامههای مصوب فاصله زیادی دارد؛ سازمان مدیریت و برنامهریزی باید به عنوان مغز متفکر توسعه استان عمل و مسیر توسعه استان را هموارتر کند.
استاندار آذربایجانشرقی بر لزوم تشکیل شورای راهبری توسعه استان تاکید کرد و گفت: مشکل اصلی ما نبود الگوی توسعه است و نخبگان و متفکران توسعه باید خط مشی توسعه استان را تعریف کنند.
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