۴۸۰ کیلوگرم موادمخدر در کهنوج کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار رضا بنی اسدی فر گفت: ماموران یگان تکاوری ۱۱۶ کهنوج در پی اقدامات اطلاعاتی از حمل مواد افیونی از محور های حوزه استحفاظی خود مطلع شدند.

وی افزود: ماموران یگان تکاوری در معیت پلیس مبارزه با مواد مخدر رودبار جنوب اقدام به کنترل محور های مواصلاتی کرده و در محور زهکلوت-رودبار جنوب به یک دستگاه وانت پراید و تیبا مشکوک و به آنها دستور ایست دادند.

فرمانده انتظامی استان کرمان بیان داشت: راننده خودروها بدون توجه به ایست پلیس اقدام به فرار کردند ولی با عکس العمل سریع ماموران پس از طی مسافتی خودرو ها متوقف و در بازرسی از وانت پراید ۲۲۰ کیلو تریاک و از خودرو تیبا ۲۶۰ کیلو تریاک کشف شد.

سردار بنی اسدی فر با اشاره به کشف ۴۸۰ کیلو تریاک در این عملیات تصریح کرد: متهمان با توجه به پوشش گیاهی و باغ های اطراف متواری شدند ولی تلاش پلیش برای دستگیری آنها ادامه دارد.