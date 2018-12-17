وحدت حوزه و دانشگاه به معنای تسلط یکی بر دیگری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین علی نعمت زاده، ظهر امروز در همایش وحدت حوزه و دانشگاه که با حضور حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند برگزار شد، اظهار داشت: هدف از وحدت حوزه و دانشگاه به معنای ادغام و یا تسلط یکی بر دیگری نیست بلکه به معنای همکاری در اهداف و وظایف مشترک و هم افزایی و استفاده از نیرو و توان یکدیگر برای حفظ استقلال، امنیت و پیشرفت کشور است.

وی افزود: دین منهای علم و دانایی و علم بدون دین، مصیبت و بدبختی بشر بوده و جوامع بشری را مبتلا کرده است.

امام جمعه مرند خاطرنشان کرد: کشور بدون دانشگاه، عقب مانده و فاقد علم و صنعت است و کشور بدون حوزه و دین و معنویت، بدتر از آن، چرا که پیشرفت های علمی بدون دین در خدمت ظالم و مروج بی عفتی و خیانت به آرمان های انسانی است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده وحدت حوزه و دانشگاه وحدت تخصص و تعهد دانست و ابراز داشت: امروز انقلاب اسلامی ایران و اقتدار و پیشرفت های نرم و سخت داخلی و خارجی ایران اسلامی محصول وحدت و همدلی حوزه و دانشگاه است.

وی افزود: امروز پی ریزی تمدن ایرانی اسلامی با همکاری نخبگان این دو مرکز اصیل و توانمند آغاز شده است، اسلام مشوق علم است و تفکر را خدمت به بشر و رفاه جامعه می شمارد و جدایی این دو را ریشه همه انحرافات و انحطاطات می داند.

امام جمعه مرند همچنین با اشاره به جایگاه ایران در عرصه علمی خاطرنشان کرد: ایران در تولید علم رتبه ۱۶ ام جهان و اول منطقه و در حوزه فناوری نانو و سلول های بنیادین هم سطح معدود کشورهای پیشرفته است، در حوزه دفاعی نیز قدرت سوم و اول منطقه بوده و در حوزه دین پذیرایی جوانان نخبه مسلمان از ۱۳۰ کشور جهان است.

حجت الاسلام والمسلمین نعمت زاده تاکید کرد: علیرغم گذشت ۴۰ سال از انقلاب اسلامی همچنان از هدف مورد نظر امام و رهبری فاصله داریم که امیدواریم آثار عملی وحدت حوزه و دانشگاه ظهور پیدا کند.

وی در پایان گفت: دشمن با فشارهای مختلف کمر به قطع رگ های حیاتی و عزت ایران اسلامی بسته است که باید این تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم.