150متوفی همچنان مستمری دریافت می کنند / نظارت بر هزینه های سازمان تامین اجتماعی ضعیف است

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به قشم ، محسن شاکری در همایش سراسری اعضای هیئت مدیره کانون های بازنشستگی تامین اجتماعی افزود: این امر در حال بررسی است و در صورت مشخص شدن مستمری این افراد قطع می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ ، عدم نظارت بر هزینه های سازمان تامین اجتماعی را یکی از مسائل و مشکلات سازمان عنوان و افزود: سالانه هزینه های بالایی در امر درمان به دلیل استفاده افراد غیر بیمه ای از دفترچه های بیمه ، به سازمان تامین اجتماعی تحمیل می شود که این امر نشات گرفته از نظارت ضعیف است.

وی عمده مشکلات بازنشستگان تامین اجتماعی را درمانی و معیشتی ذکر کرد و ادامه داد: آنان سالها برای این نظام خدمت کرده اند بنابراین امروز باید شان و جایگاه آنان را حفظ کرد و به دنبال حل مشکلات معیشتی و درمانی بازنشستگان باشیم.

شاکری تصریح کرد: در شرایط حاضر باید 670 هزار مستمری بگیر داشته باشیم اما تحمیل قوانین سخت و زیان آور و نوسازی صنایع ، تعداد مستمری بگیران را نسبت به قبل به 2 برابر افزایش داده است.

وی خاطر نشان ساخت: 2 برابر شدن جمعیت مستمری بگیران ، مصارف سازمان تامین اجتماعی را افزایش داده و این تهدید جدی برای سازمان تلقی می شود.

مدیرکل تامین اجتماعی تهران بزرگ به عدم آگاهی مسئولان از قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: اغلب مسئولان تصور می کنند که تامین اجتماعی یک سازمان پولدار است و می توانند قوانین مختلفی را به آ ن تحمیل کنند اما از عواقب آن که می تواند تهدید جدی برای سرنوشت سازمان تامین اجتماعی باشد ، غافل هستند.

وی بر تکریم شان و جایگاه بازنشستگان تاکید کرد و گفت: مشکلات پیش روی بازنشستگان را باور داریم و معتقدیم باید به دنبال راهکارهایی برای حل مشکلات و به ویژه مشکلات معیشتی آنان باشیم.