به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادپور پیش از ظهر سه شنبه در آیین تجلیل از راهداران و رانندگان نمونه لرستان در سخنانی با اشاره به اقدامات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای در حوزه های مختلف، اظهار داشت: امروز بار مسئولیت سنگینی بر دوش راهداران در سطح جاده ها با امکانات بسیار محدود قرار دارد.

تقدیر از اقدامات راهداری و پلیس راه در جریان سیلاب اخیر

وی با بیان اینکه ۹۰ درصد حمل و نقل بار و مسافر به صورت جاده ای انجام می شود و ما بقی به صورت هوایی، دریایی و ریلی است، تصریح کرد: این امر نشان می دهد که باید در سایر حوزه ها سرمایه گذاری جدی صورت گیرد.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اجرای پروژه های ریلی از سوی دولت، عنوان کرد: ۶۰۰ هزار راننده در سطح کشور داریم و شبکه راههای کشور حدود ۴۰ هزار کیلومتر است.

مرادپور با اشاره به تردد روزانه هشت میلیون وسیله نقلیه در سطح جاده ها، ادامه داد: نزدیک به ۳۰۰ هزار مورد از این تردد ها مربوط به استان لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه ترمیم، نگهداری، بازگشایی، بهسازی و ... جاده ها از سوی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت می گیرد، گفت: این امر امکانات و ... زیادی لازم دارد و در این راستا راهداران سطح استان نقش تاثیر گذاری در این حوزه دارند که قابل تقدیر است.

معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به وقوع سیلاب های اخیر در استان و اقدامات صورت گرفته از صورت راهداران استان برای بازگشایی جاده ها، افزود: همچنین پلیس راه نیز در این زمینه نقش موثری داشتند که اقدامات آنها نیز قابل تقدیر است.

لزوم توزیع عادلانه بار در استان

مرادپور با اشاره به مشکلات موجود در حوزه حمل و نقل و همچنین رانندگان سطح استان، افزود: این مشکلات باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.

وی با اشاره به توطئه های دشمنان در زمینه بزرگنمایی این مشکلات، بیان داشت: ماهانه حدود ۱۰۰ هزار حلقه لاستیک نیاز داریم و این در حالیست که حدود ۱۵۰ هزار کامیون و اتوبوس با عمر بالای ۲۵ سال در کشور داریم.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه این تعداد خودرو فرسوده در واقع یک تهدید است و سوخت زیادی مصرف می کنند و مشکلات ترددی نیز ایجاد می کنند، گفت: در این راستا باید برای تامین لاستیک و جایگزینی ماشین آلات نو به جای فرسوده اقدام شود که البته این امر به صورت جدی جزء برنامه های دولت است.

مرادپور با بیان اینکه همچین بحث بیمه ای یکی دیگر موضوعات مطرح شده از سوی رانندگان بوده که در استان نیز پیگیر این امر هستیم، گفت: همچنین توزیع عادلانه بار یکی دیگر از خواسته های اصلی رانندگان است که باید صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در این راستا نظارت بر شرکت های حمل و نقل باید در دستور کار قرار گیرد، گفت: مجازات متخلفین متناسب با جرمی که صورت می گیرد، استفاده از شرکت ها دارای سامانه الکترونیکی، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ پایین، پیگیری برای بخشودگی جرائم بانکی رانندگان و ... باید جزء برنامه ها قرار گیرند.

دلال‌ها از حوزه حمل و نقل حذف شوند

معاون عمرانی استانداری لرستان همچنین بر لزوم حذف دلالان از حوزه حمل و نقل استان تاکید کرد و گفت: برخی مواقع دلال دو برابر راننده سود می برد، یک راننده باید ۲۴ ساعت در جاده ها رانندگی کند و دلال با یک تلفن دو برابر سود می برد.

مرادپور همچنین با تاکید بر ایجاد سامانه الکترونیکی برای ثبت بار در استان که تا حدودی نیز عملیاتی شده، عنوان کرد: تاسیس شرکت های حمل و نقل در مقیاس بزرگ نیز باید در دستور قرار گیرد.

وی بیان داشت: من شرمنده عزیزان مشغول به کار در اداره کل راهداری استان به خاطر حقوق و مزایای پایین آنها نسبت به زحمت و خدماتی که می کشند، هستم، رفع این امر مدنظر است و استاندار لرستان نیز قول داده اند که مساعدت لازم در این زمینه صورت گیرد.