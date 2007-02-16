تنها 20 درصد تحول مالی در ازای 200 درصد تحول آموزشی / نادیده گرفتن 391 محصل دبیرستان 400 نفری دانشگاه چابهار در لایحه بودجه

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسن کریم - رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار شب گذشته در مراسم گشایش چهلمین گردهمایی معاونان و مدیران دانشجویی و فرهنگی، نرخ افزایش رشته در دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را 110 درصد و افزایش دانشجو را 80 درصد خواند و گفت: دانشگاه در سال گذشته با چالش اصلاح آمار دانشجویی و جذب هیات علمی مواجه بود و پیش بینی می شود که امسال با چالش بودجه ای مواجه شود، به عنوان مثال بودجه تخصیص یافته به دبیرستان دخترانه و پسرانه این دانشگاه که جمعیت 400 نفری دارد تنها برای 9 نفر در لایحه بودجه، اعتبار دیده شده است.

وی در بیان مشخصات آموزشی دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی عنوان کرد: 3 دانشکده با 14 رشته در دانشگاه راه اندازی شده است و 7 هزار متر مربع فضای آموزشی دانشگاه به 20 هزار متر مربع افزایش پیدا کرده است اما هنوز با استانداردها فاصله داریم.

دکتر محمدحسن کریم، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار را تنها دانشگاه تخصصی علوم دریایی در خاورمیانه خواند و گفت: این دانشگاه در سال 1355 با همکاری دانشگاه سیستان و بلوچستان و ساوت همپتون انگلیس جهت تربیت نیروی دریایی در بندر چابهار در قالب دانشکده علوم دریایی تأسیس شد. پس از آن در سال 62 به عنوان دانشکده ای از دانشگاه سیستان و بلوچستان و در نهایت در سال 64 به صورت دانشگاه علوم در یایی و دریانوردی استقلال یافت.

وی افزود: دانشگاه علوم دریایی تحت نظارت سازمان جهانی دریانوردی است و از استانداردهای روز این علم برخوردار است لذا قابلیت رقابت با دانشگاه های برتر دنیا در رشته های دریایی را دارد.

رئیس دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار تعداد فارغ التحصیلان این دانشگاه در رشته مهندسی ناوبری را یک هزار و 500 نفر اعلام کرد و گفت: متخصصین تربیت شده توسط دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار موجب صرفه جویی ارزی قابل توجهی شده اند لذا سرمایه گذاری در رشته های دریانوردی ضروری است و انتظار می رود وزارت علوم توجه ویژه ای به این دانشگاه داشته باشد.