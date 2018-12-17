به گزارش خبرنگار مهر، سکینه اشرفی، در مراسم معارفه مدیرکل جدید برنامه و بودجه شهرداری تهران، اظهار کرد: شهرداری میراث‌دار آسیب‌ها و مسائلی است که از گذشته‌ها در این سازمان وجود داشته و امروز این عزم در مجموعه معاونت برنامه‌ریزی وجود دارد تا بتواند بر این مشکلات و مسائل فائق شود.

وی اضافه کرد: برای مقابله با مشکلات پیش‌روی شهرداری تهران، باید نقش معاونت برنامه‌ریزی شهرداری به سازمان برنامه‌ریزی کارشناس محور ارتقاء یابد تا بتواند در حوزه برنامه‌ریزی، بودجه، نظارت و بازرسی به درستی، نقش خود را ایفاء کند.

اشرفی، ساختار فعلی معاونت برنامه‌ریزی با روحیه کارمندی را یک آسیب ارزیابی کرد و گفت: معاونت برنامه‌ریزی نیازمند اقتدار لازم برای برنامه‌ریزی و نظارت در حوزه تمامی معاونت‌های تخصصی، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مناطق تابعه شهرداری تهران است و برای دستیابی به این اقتدار، باید ساختار فعلی که با هویت کارمندی شکل گرفته به یک سازمان کارشناسی ارتقاء یابد.

معاون شهردار تهران، شناسایی کارشناسان با تجربه، متخصص و متعهد را یکی از ماموریت‌های پیش‌روی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران دانست و حضور مدیران هوشمند و توانمند را در کنار این کارشناسان خبره، زمینه‌ساز رشد سازمان شهرداری برشمرد.

وی افزود: یکی از ماموریت‌های ما، شناسایی این مدیران و کارشناسان در بدنه سازمان شهرداری و جذب آنها به معاونت برنامه‌ریزی است.

معاون شهردار تهران، در ادامه با معرفی ابوالفضل مرادی، به عنوان مدیرکل جدید حوزه برنامه و بودجه، وی را فردی متخصص و از کارشناسان باسابقه حوزه سازمان برنامه و بودجه کشور معرفی کرد و گفت: ایشان از افرادی هستند که بیش از ۲۱ سال، در بدنه کارشناسی و مدیریتی سازمان برنامه و بودجه حضور داشتند و این تجربه، باعث افتخار سازمان شهرداری تهران خواهد بود.

مرادی مدیرکل جدید برنامه و بودجه شهرداری تهران تحول‌گرایی، اصلاح ساختارها و حرکت رو به جلوی سازمان شهرداری در دوره جدید را از انگیزه‌های خود برای قبول این مسئولیت دانست و گفت: شهر و شهرداری به مثابه بدن انسان است که بودجه برای این بدن، حکم غذا برای انسان را دارد. نه پرخوری برای بدن مفید است و نه کم خوردن؛ تعادل در غذا برای انسان ضروری است و تعادل در برنامه و بودجه هم برای شهرداری ضروری است.

وی تاکید کرد: باید بتوانیم که تعادل مناسب درحوزه بودجه‌ای شهرداری تهران ایجاد کنیم و با توجه به اینکه در فصل بودجه نیز هستیم، این حساسیت بیشتر از اوقات دیگر است.

در پایان این مراسم، از زحمات امیر آریازند قائم‌مقام معاونت برنامه‌ریزی که به مدت ۹ ماه مسئولیت همزمان سرپرستی اداره‌کل برنامه و بودجه را نیز برعهده داشت، تقدیر شد و ابوالفضل مرادی به عنوان مدیرکل جدید برنامه و بودجه شهرداری تهران معارفه شد. همچنین حامد شیخ محمدی نیز به عنوان مشاور و سرپرست دفتر حوزه معاونت در این جلسه معارفه و از زحمات امیر طاهری در این مسئولیت تقدیر شد.

ابوالفضل مرادی، در حوزه‌های برنامه‌ریزی و بودجه سازمان برنامه و بودجه دارای مسئولیت‌های متعدد نظیر مدیرکل دفتر بودجه سرمایه‌ای، رئیس امور نظام اجرایی طرح‌ها و عضو ستاد صیانت از حقوق شهروندی سازمان برنامه و بودجه بوده است.