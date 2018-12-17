اقتصاد تک محصولی پاسخگوی نیازهای امروز نیست

به گزارش خبرنگار مهر حمید نادگران ظهر دوشنبه در مراسم هفته پژوهش با بیان اینکه استان فارس در سه سال گذشته جز سه استان برتر در حوزه پژوهش و فناوری توانسته است در بین ۳۲ استان کشور قرار بگیرد گفت: دنیای امروز دنیای دانش،علم،نیروی انسانی متحد، مختصص و ماهر است و هنر این انسان این باشد که به اقتصاد استحکام علمی و دانشی و اقتصاد پویا میسر نمی شود مگر از نظر علمی و دانشی مستحکم باشد.

وی تصریح کرد: فراهم آوردن پایه های علمی فنی و مستمر برای نیازهای امروز و فردا ما کار سختی نیست یعنی از دیدی می توان آسان گرفت و از یک دید کار چندان آسانی نیست و یکی از ویژگی هنر انسان متحد متخصص این است که با استفاده از هنر های مبتنی بر دانش و استحکامات برای امروز و فردا خود فراهم بیاورد.

رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: اگر تا کنون یا حتی ۲۰ سال گذشته کارهای بر مبنای غیر علمی انجام شده است اکنون این کار میسر نیست و این انسان باید نیازهای خود را بر اساس دانش فراهم کند.

نادگران گفت:استفاده از علم و دانش به معنای استفاده از مغز و بینش انسانی وبکارگیری عنصر خلاقیت در کارآفرینی است که هدف اصلی تولید ثروت از علم است.

وی با بیان این مطلب که هدف اصلی تمام دانش بنیان تولید ثروت است عنوان کرد: اکنون باید تولید علم ثروت و رفاه را برای جامعه به ارمغان بیاورد و جامعه بین المللی فرسنگ ها از ما دور است و تولید ثروت از علم و دانش را شروع کرده و از مسیر های ناهموار عبور کرده و در جاده صاف در حال گذر است.

رئیس دانشگاه شیراز اظهار داشت: اقتصادهای سنتی درون گرا معمولی و تک محصولی راه گشا نخواهد بود اگر اقدامی نشود آبی از اقتصاد تک محصولی گرم نخواهد شد و هیچ بهانه ای برای نسل های آینده این کشور مفهومی نخواهد داشت در حالیکه جمعیت در حال افزایش و منابع بر روی کره زمین محدود است ما باید بهانه ها را کنار بگذاریم و با جدیت وارد عرصه دانش و علم کاربردی مبتنی بر تولید و از تولید به ثروت شویم.

رئیس دانشگاه شیراز تصریح کرد: تعداد زیاد شرکت های دانش بنیان در سطح استان و کشور نشان دهنده این است که این راه لزوم و اجتناب ناپذیر بر همگان آشکار شده و دولت در سنوات گذشته و امروز تلاش های بسیاری برای ورود دانش به صحنه اقتصاد و رقابت های جهانی انجام داده است و یکی از فاکتور های مهم توجه،اهتمام و تعامل با دانشگاه ها و مراکز استان و کشور است چیزی که تاکنون مهجور مانده بود.

نادگران گفت: دانشگاه شیراز با داشتن ۷۵۰ نفر عضو هیئت علمی در ۷۵ رشته تحصیلی در ۳۵۰ رشته گرایش در حال فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی ناب است اما متاسفانه بخشی از فعالیت این دانشگاه به صورت سنتی انجام می پذیرد و ما انتظار داریم اصحاب صنعت اقتصاد با تعامل با دانشگاه ها و مراکز عالی استان هم خط بدهند و هم خط بگیرند و این تعامل بیش از پیش وجود داشته باشد.