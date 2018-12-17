طرح های فناورانه دانشجویان در حوزه نساجی تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دکتر سیدحسین امیرشاهی رئیس نخستین جشنواره فناوری در صنعت نساجی که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار شد، گفت: ۳۳ طرح به این جشنواره رسید که بعد از داوری ۱۰ طرح انتخاب شد. طرح ها از دانشگاه های سراسر کشور، شرکت های دانش بنیان و صنعتی در این جشنواره شرکت کردند.

وی با بیان اینکه معیار انتخاب طرح ها کسب و کار است، خاطر نشان کرد: هدف از برگزاری چنین جشنواره ای ایجاد انگیزه در جوانان است؛ به همه ۱۰ طرحی که انتخاب شدند جایزه تعلق می گیرد.

در ادامه این مراسم، دکتر اکبر خدامی رئیس انجمن نساجی ایران با بیان اینکه بنا داریم ایده های دانشگاهی به عنوان ایده های نوآورانه مطرح شود، اظهار داشت: با دفتر نساجی وزارت صنعت معدن و تجارت هماهنگ شده است که واحدهای تحقیق و توسعه در یک مرکز تولیدی حضور یابند تا در یک محیط و در کنار هم بتوانند باهم تعامل و همکاری داشته باشند.

وی ادامه داد: این واحدها می توانند در یک محیط تعامل داشته باشند تا از پتانسیل دانشگاهی به خوبی استفاده شود.

خدامی گفت: با توجه به اینکه وضعیت امسال خیلی خاص بود لازم می دانیم که از ظرفیت کارآموزان و دانشجویان بهره ببریم؛ بدین واسطه مشکلات صنعت برطرف می شود و می تواند با استانداردهای اروپایی برابری کند. این یک سرمایه گذاری است و هرینه به شمار نمی رود.

رئیس انجمن مهندسی نساجی ایران گفت: ما باید به این افراد انگیزه بدهیم؛ افراد با تجربه باید راهنمای آنها باشند و مسیر را به آنها نشان دهند. بدین واسطه موتور متحرک روشن می شود تا کشور به پیشرفت برسد.

وی گفت: انجمن علوم و فناوری نساجی با هدف گسترش و پیشبرد علمی صنایع نساجی و توسعه کیفی نیروهای متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی در زمینه های فناوری و فرایند نساجی راه اندازی شد.

خدامی خاطر نشان کرد: این چنین جشنواره هایی برای تعامل صنعت و دانشگاه هستند تا با حمایت از طرح های کاربردی و ایجاد فرصت به متقاضیان با سرمایه گذاران ارتباط بگیرند.