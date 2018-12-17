سامانه «اتاق فشار ۶ نفره غواصی» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش و امیر دریادار رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع از بخش‌های مختلف بیستمین نمایشگاه بین‌المللی صنایع دریایی ایران در منطقه آزاد کیش بازدید کردند.

در این نمایشگاه، سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، سازمان بنادر و دریانوردی، قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص)، نیروی دریایی ارتش و سازمان‌های مختلف حضور دارند و آخرین دستاوردهای خود را به نمایش گذاشته‌اند.

امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش در حاشیه این بازدید،از سامانه اتاق فشار ۶ نفره غواصی رونمایی کرد.

سامانه اتاق فشار غواصی توسط سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح طراحی و ساخته شده است و دارای ظرفیت ۶ غواص، با طول ۴۱۸۰ میلیمتر و عرض ۲۱۸۰ میلیمتر و حجم کلی ۵۸۰۰ لیتر است و مجهز به سیستم های قفل ایمنی، سیستم جذب کننده اکسیژن، برق اضطراری، سیستم سرمایش و گرما است.

همچنین سامانه اتاق فشار غواصی، قابلیت فشار از داخل و خارج محفظه را دارد و به سیستم مکالمه داخلی و تلفن اظطراری مجهز برخوردار و قطر داخلی این سامانه ۱۵۰۰ میلیمتر است.

این نمایشگاه از امروز( ۲۶ آذر) لغایت ۲۸ آذر در منطقه آزاد کیش جهت ارتقای صنعت دریایی کشور برگزار می‌شود.