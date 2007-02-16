سوپرلیگ وزنه برداری باشگاه های کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همه ساله به جز دو تیم برتر رقابت های لیگ وزنه برداری باشگاه های کشور دو تیم جوانان نیز به جام باشگاه های آسیا اعزام می شود که جهت مشخص شدن این تیم ها رقابت های سوپر لیگ جوانان امسال به میزبانی هیات وزنه برداری استان خوزستان برگزار خواهد شد و طی آن تیم های اول و دوم این رقابت ها به مسابقات جوانان آسیا اعزام خواهند شد.

بنا براین گزارش، این رقابت ها ازتاریخ 7 تا 10 اسفند ماه سال جاری به مدت سه روز درسالن وزنه برداری نامجوی اهواز برگزار می شود تا تکلیف تیم های اعزامی به این مسابقات مشخص شود.

سال گذشته 12تیم از 12 استان کشور در این رقابت ها حضور داشتند.