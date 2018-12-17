به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از آغاز عملیات لایروبی آب‌بندان‌های بخش لشت‌ نشا شهرستان رشت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آب‌بندان‌ها یکی از ظرفیت‌های موجود در استان برای تأمین آب کشاورزی هستند.

وی با بیان اینکه قبل از احداث سد منجیل نیز آب‌بندان ها منابع آب کشاورزی را تامین می کردند، افزود: با وجود احداث سد در سال های اخیر نیاز آبی در برخی مناطق حل نشده و متاسفانه رسوب‌گذاری در بستر رودخانه سبب بروز نگرانی در میان کشاورزان و کاهش سطح ذخایر آب استان شده است.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به اینکه استان در این حوزه دارای ظرفیت‌هایی است به همین دلیل طرح ساماندهی آب‌بندان‌ها با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نظارتی در شورای معادن و ستاد اقتصاد مقاومتی استان تهیه شد، گفت: شیوه‌نامه ساماندهی و بهره‌برداری چندمنظوره از آب‌بندان‌های گیلان در هفته گذشته تصویب و امروز ابلاغ شد.

تأمین آب کشاورزی مهم‌ترین اولویت در طرح ساماندهی آب‌بندان‌ها

نماینده عالی دولت در گیلان با بیان اینکه حدود هزار و ۸۰۰ هکتار از آب‌بندان ها شامل اجرای این طرح می شوند، بیان‌کرد: تأمین آب کشاورزی مهم‌ترین اولویت در طرح ساماندهی آب‌بندان‌ها است.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح به اشتغالزایی و اجرای طرح های چند منظوره نیز توجه خواهد شد، گفت: عملیات لایروبی علاوه بر افزایش ذخیره‌سازی منابع آب کشاورزی، توسعه در حوزه‌های آبزی‌پروری، پرورش پرندگان آبی، گردشگری و فعالیت های اقتصادی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به دنبال دارد.

سالاری با اشاره به اینکه انتظار می رود با اجرای این طرح شاهد تحول در ساماندهی آب‌بندان‌ها و افزایش ذخیره آب کشاورزی باشیم، ادامه داد: همچنین در حوزه اشتغالزایی نیز امیدواریم با اجرای طرح‌های اقتصادی از ظرفیت‌های اشتغالزایی آب‌بندان‌ها نیز برای توسعه نواحی روستایی و شهری استفاده شود.

وی با تأکید بر لزوم تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها در اجرای این طرح با بیان اینکه این طرح هیچ گونه خطرات زیست محیطی ندارد، افزود: با اجرای این طرح ۳ برابر ذخیره سد شفارود که حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب پیش‌بینی شده به منابع آبی مورد نیاز کشاورزی استان اضافه می‌شود.