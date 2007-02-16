بهای طلا به بالاترین سطح 7 ماه اخیر رسید

به گزارش خبرنگارمهر به نقل از رویترز، تشدید نوسانات دلار آمریکا موجب سرعت گرفتن رشد بهای طلا در بازارهای جهانی شد و امروز جمعه در بورس نیویورک هر اونس طلا به حدود 670 دلار رسید که بالاترین سطح آن در 7 ماه گذشته محسوب می‌شود.

افزایش بهای طلا که طی سه روز اخیر شدت گرفته موجب هجوم سرمایه‌داران برای فروش طلا شده است و همین امر متعادل شدن بازار طلا را به دنبال داشته است، اما تحلیل‌گران بازار طلا معتقدند رسیدن بهای آن به 700 دلار به علت تداوم تضعیف ارزش دلار دور از دسترس نیست.

برخی تحلیل‌گران معتقدند طی 10 روز آینده با ادامه افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران ژاپنی برای خرید طلا، بهای این فلزم قیمتی به تدریج به سطح 700 دلار افزایش خواهد یافت. بهای طلا در اواسط ماه مه سال 2006 به رکورد 730 دلار رسید که بالاترین سطح آن طی 26 سال اخیر است.

شورای جهانی طلا نیز در گزارشی اعلام کرد تقاضای جهانی برای طلا در سه‌ماهه چهارم سال 2006 حدود 6 درصد افزایش یافته است. هم‌اکنون در بورس نیویورک بهای هر اونس نقره 13.98 دلار، پلاتین 1209 دلار، و پالادیم 340.3 دلار است.