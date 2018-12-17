بیانیه مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع جهانی صلح اسلامی به مناسبت هفته پژوهش بیانیه ای صادر کرده است که در ادامه می خوانید؛

امروزه دانایی یکی از محورها و شاخص‌های اصلی پیشرفت و تعالی هر جامعه به شمار می‌رود و سنجش سطح دانایی هر جامعه و کشوری بستگی به میزان تولید و مصرف اطلاعات و دسترسی سریع و آسان به منابع علمی موثق دارد.

پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به منظور گسترش فرهنگ «پژوهش» و اعتلای دانایی درجامعه و ارج نهادن به مقام شامخ «پژوهشگران»، ‪۲۵‬ آذر از سوی «شورای فرهنگ عمومی» کشور به نام «روز پژوهش» نامگذاری شده است. ‬‬

مجمع جهانی صلح اسلامی که با مشارکت و همراهی جمعی از نخبگان و پژوهشگران ایرانی و نخبگانی از سراسر جهان در راستای صلح، عدالت و حفظ کرامت انسانی به امر مهم پژوهش و تولید ادبیات علمی مرتبط با این حوزه مشغول به فعالیت می باشد، ضمن گرامیداشت این روز و تبریک به تمام پژوهشگران، استادان، دانشجویان و اندیشمندان، به ویژه پژوهشگران عرصه صلح و عدالت، بر این اعتقاد است که علت نامگذاری چنین روزی این است که در این روز، مردم با اهمیت پژوهش، نقش، جایگاه و تأثیر آن در اداره کشور و جامعه و بهبود وضع زندگی شهروندی آشنایی بیشتری پیدا کنند و همچنین این روز فرصتی است تا مردم و دوستداران علم و پژوهش با یکدیگر به تعامل بپردازند و مردم بیشتر در جریان فعالیت‌های پژوهشی انجام شده در بخش‌های گوناگون کشور قرار گیرند.

به نظر ما، هفته‌ پژوهش فرصتی مغتنم جهت تقدیر از پژوهشگران پرتلاش و ارج نهادن به مساعی ارزشمند علمی دست اندرکاران این حوزه است. اندیشمندانی که با ایده های خلاقانه و نوآوری های خودمی توانند گام های موثری در حل مشکلات کشور برداشته و زیربنای مناسبی جهت تحقق چشم انداز پیشرفت ایران اسلامی باشند.

تمام ادیان الهی و به طور ویژه دین مبین اسلام، برای پژوهش و جستجو در عالم علم اهمیتی ویژه و وافر قائل است، تا آنجا که مداد علما را برتر و والاتر از خون شهدا می‏‌داند و دانش‏‌اندوزی و طلب علم در پیشگاه خداوند بسیار مهم و گرامی می‏‌شمارد.

در این مقطع زمانی که استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا و صهیونیزم، تمام تلاش خود را با هدف ایجاد اختلاف در میان مسلمانان، سیاه نمایی، وارونه سازی و انحراف از مسیر اسلام حقیقی به کار گرفته اند، وظیفه و تعهد نخبگان و پژوهشگران مسلمان است که در دایره معارف و آموزه های دین مبین اسلام و با بهره بردن از اخلاق و سنت حسنه نبی مکرم اسلام، به مقوله همگرایی و هم افزایی برای شناسایی و تحقق بسترها و راهکارهای تقویت و تعمیق وحدت مذاهب اسلامی و پیشرفت جوامع مسلمان بیندیشند.

مجمع جهانی صلح اسلامی معتقد است؛ هفته پژوهش فرصت فرصت مغتنمی جهت ایده¬پردازی و برنامه ریزی پژوهش محور در راستای طی نمودن مسیر توسعه است و برای اینکه از حرکت پرشتاب علمی در دنیا عقب نمانیم یکی از اساسی ترین نیازها برای نیل به پیشرفت و توسعه همه جانبه هر کشوری پژوهش است و باید در حوزه پژوهشی سرمایه گذاری کنیم و در حقیقت قدرت و استقلال کشور را بر پژوهش و تولید علم استوار سازیم.

در پایان ضمن تبریک به تمام تلاشگران عرصه پژوهش به ویژه پژوهشگران و نخبگانی که این مجمع را در تویعۀ گفتمان »صلح عادلانه« یاری می نمایند؛ اعلام می کنیم، به لطف توجه به این بعد مهم و با ارج نهادن به پژوهش، پژوهشگران و نخبگان، جمهوری اسلامی ایران طی سالهای اخیر توانسته است در زمینه تولید علمی رشد قابل توجهی داشته باشد و همین امر وظیفه دولتمردان و پژوهشگران را در عرصه پژوهش بسیار خطیر و با اهمیت تر از قبل نموده است.

مجمع جهانی صلح اسلامی

۲۵ آدرماه ۱۳۹۷