به گزارش خبرنگار مهر، شهرام میرزایی ظهر دوشنبه در مراسم اختتامیه هفتمین مرحله آزمون کسب درجه ایثار برای نجاتگران استانهای شمال غرب کشور در زنجان، افزود: در راستای اجرای بخشنامه سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر برگزاری آزمون ایثار برای نجاتگران حائز شرایط، ۷ استان شمال غرب کشور، برای کسب درجه ایثار، این آزمون در مدت ۴ روز در ۱۴ آیتم تعریفشده در محل پایگاه امداد و نجات شمال غرب زنجان برگزار شد.
وی اظهار کرد: هدف از برگزاری آزمون ایثار ارتقای توان عملیاتی و افزایش سطح مهارت و همچنین توانمندی داوطلبان حوزه امداد و نجات است.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: هفتمین مرحله آزمون کسب درجه ایثار با حضور نجاتگرانی از استانهای شمال غرب استانهای، قزوین، کردستان، گیلان، زنجان و استانهای آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل با شرکت بیش از ۲۶۰ نفر امروز بهکار خود پایان داد.
میرزایی تأکید کرد: مقوله آموزش امدادی حلقه مفقوده در استان زنجان است و باید در استان آموزشهای امدادی همگانی و به خوبی تبیین شود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان زنجان گفت: ارائه آموزش امدادی در استان زنجان ضروری است و باید در بین تمام اقشار مختلف جامعه آموزشهای امدادی ترویج شود.
میرزایی ابراز کرد: ارائه آموزشهای لازم به شهروندان ساکن در مجتمعهای مسکونی، روستاها، مدارس، مهدکودک ها، دستگاههای اجرایی در استان زنجان اجرا میشود.
وی افزود: آموزشهای امداد و نجات برای روستائیان در دستور کار است و برنامهریزیهای لازم در این راستا انجام می شود.
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