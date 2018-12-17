آغاز پایش نواحی ساحلی آبهای پیرامونی ایران در سواحل چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، دکتر عبدالوهاب مقصودلو عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از آغاز «برنامه جامع پایش ‏نواحی ساحلی آبهای پیرامونی ایران» از ۲۱ آذر ۹۷ به مدت یک هفته در منطقه چابهار خبر داد.

وی گفت: فاز اجرایی این ‏تحقیقات دریایی در مناطق جزر و مدی، نواحی مرجانی، بندر شهید بهشتی و پنج ایستگاه زیرکشندی در طول یک ترانسکت عمود به ساحل در منطقه چابهار هم اکنون در دست انجام است.‏

مقصودلو افزود: در این پایش که به مدت ۲ سال و به طور مستمر و منظم در مناطق ساحلی خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر انجام خواهد شد، پارامترهای مختلف اقیانوس شناسی شامل: فیزیک، زیست، شیمی، زمین شناسی و مهندسی و هواشناسی دریا در زیستگاه های مرجانی، جنگل های حرا، سواحل سنگی و شنی بررسی می شود.

وی گفت: این پایش در دریاهای جنوبی ایران، بنادر پرترافیک از جمله بندرشهید رجایی، بندر خارک، بندر شهید بهشتی چابهار، بندر بوشهر، بندر نوشهر، بندر آستارا و بندر بابلسر توسط محققان ‏پژوهشگاه و ایستگاه های تابعه جمع آوری و تحلیل می شود.

مسئول این برنامه کلان تحقیقاتی، هدف از انجام این تحقیقات میدانی را ‏اطلاع از وضعیت زیستی، شرایط فیزیکی، شیمیایی و ‏هیدرودینامیکی سواحل خلیج فارس، دریای ‏عمان و دریای خزر عنوان و اظهار امیدواری کرد: با انجام تحقیقات ‏دریایی گسترده و منظم، بتوانیم نتایج خوب و مفیدی در علوم دریایی و اقیانوسی کسب کنیم.