وعده بوش برای تشدید اقدامات علیه طالبان در افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست، جرج بوش همچنین از کنگره آمریکا خواست تا 11.8 میلیارد دلار دیگر را برای افزایش سطح آموزش ، بازسازی و برنامه های ضد تروریستی در اختیار وی قرار دهد.

بوش تاکید کرد که همپیمانان ناتو (سازمان آتلانتیک شمالی) باید محدودیتها برنیروهای خود در افغانستان را برداشته و به مبارزه با افراطیون بپیوندند.

وی در انستیتو امریکن اینترپرایز آمریکا تصریح کرد:" آمریکا و همپیمانان ما می خواهند در کنار این مردم باشند. این پیامی است که من می خواهم امروز به مردم افغانستان منتقل کنم. بحثهای آزاد مهم هستند، اما تعهد ما محکم و قوی است؛ ما شما را آموزش خواهیم داد، به شما کمک خواهیم کرد و همراه با شما در حالی که از دموکراسی جدید خود دفاع می کنید، باقی خواهیم ماند."

این اولین سخنرانی بوش بود که در دوره دوم ریاست جمهوری اش به افغانستان اختصاص داده شد و نشان دهنده تغییر اولویتها در واشنگتن و در زمانی بود که سطح خشونتها درعراق افزایش یافته و توجه بوش را صرف کرده است.

اخیرا نیز وزارت دفاع آمریکا از تمدید حضور نیروهای نظامی این کشور در افغانستان خبر داد .

وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون) در ادامه خاطر نشان کرد : پیش از این مقامهای افغانستان تمایل خود را برای تداوم حضور نظامی آمریکا در افغانستان اعلام کرده بودند.