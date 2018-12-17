به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به زمان آغاز پنجمین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان ترکیب تیم‌های باشگاهی حاضر در این مسابقات اعلام گردید تا در لابلای اسامی ورزشکاران بعضا گمنام و جویای نام، کشتی‌گیران مطرحی که از تجربه و سابقه مناسب حضور در میادین مختلف برخوردارند، دیده شود.

از تیم باشگاهی صربستان حضور چهره‌های سرشناسی همچون «الکساندر ماکسیموویچ» که از سابقه کسب عنوان سومی اروپا برخوردار بوده در کنار حضور «داور استفانک» قهرمان المپیک و جهان و «ویکتور نمس» دارنده مدال طلا و برنز جهان مطمئنا بر سطح کیفی مسابقات خواهد افزود.

همچنین از تیم باشگاهی ترکیه حضور «رضا کایالپ»، «متهان باشار» و «جنگ ایلدریم» نیز قطعی شده است.

لازم به توضیح است در فهرست اعلامی از سوی تیم باشگاهی ترکیه، اکثر ورزشکاران دارای مدال‌های جهانی یا المپیک هستند تا در کنار ایران و صربستان، ترکیه‌ای‌ها نیز از مدعیان اصلی کسب عنوان قهرمانی نام برده شوند.

آماده سازی مجموعه شش هزار نفری رضازاده

از این رو که پنجمین دوره مسابقات کشتی فرنگی جام باشگاه‌های جهان در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذرماه با حضور هفت تیم خارجی و سه تیم داخلی پیگیری خواهد شد، تمهیدات لازم برای آماده‌سازی مجهز محل برگزاری مسابقات در حال انجام است.

با توجه به فرصت باقیمانده، رفع مشکل سیستم صوتی ورزشگاه، درنظر گرفتن محل‌های ویژه برای اسکان و تمرین ورزشکاران، اختصاص جایگاه ویژه داوران و میهمانان و محل برگزاری مسابقات در حال تعبیه و آماده‌سازی است.

به گزارش خبرنگار مهر، میزبانی سربلندانه اردبیل از مسابقات والیبال باشگاه‌های امید آسیا و انتخابی تیم ملی بزرگسالان زمینه‌ساز اعتماد بیشتر وزارت ورزش به قابلیت‌های زیرساختی این استان شده تا در طول سال با میزبانی اردبیل از رقابت‌های مهم ملی و بین‌المللی موافقت به عمل آید.