تولد نوزاد تالاسمی ماژور در کرمانشاه به صفر رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم شکیبا اظهار داشت: برنامه کنترل بروز بیماری بتاتالاسمی ماژور از سال 76 با ادغام در شبکه های بهداشتی درمانی و با هدف کاهش بروز این بیماری با غربالگری کلیه داوطلبین ازدواج و شناسایی زوجین ناقل تالاسمی همزمان با کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه آغاز شد.

وی افزود: در استان کرمانشاه قبل از سال 76 سالیانه شاهد تولد حدود 25 بیمار بتاتالاسمی ماژور بودیم که به محض ادغام برنامه پیشگیری و شناسایی زوجین ناقل و پرخطر تالاسمی و برگزاری جلسات آموزشی، مشاوره، مراقبت و خدمات تشخیص پیش از تولد و سقط درمانی جنین مبتلا به بیماری ، پس از 3 سال از اجرای برنامه (طی سالهای 79تا 89 ) بروز بیماری به متوسط 3 تولد در سال کاهش یافت که بیانگر موفقیت بسیار چشمگیر برنامه است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه عنوان کرد: از ابتدای اجرای برنامه تاکنون حداقل از تولد حدود 450 بیمار تالاسمی ماژور پیشگیری بعمل آمده که با توجه به درد رنج بیماران و آسیب های روحی خانواده های درگیر بیماری اقدامی بسیار ارزنده و انسانی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه تولد هر بیمار تالاسمی حدود 100هزار دلار خسارت به سرمایه های ملی وارد می کند گفت: به احتساب پیشگیری های موفق برنامه فوق حدود 45 میلیون دلار صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است.

شکیبا با بیان اینکه از ویژگی های برنامه تالاسمی حساسیت و مراقبت ویژه زوجین از بدو شناسایی تا پایان سن باروری می باشد که هر ماهه بطور فعال تحت مراقبت و مشاوره کارشناسان و پزشکان مشاور سیستم قرار می گیرند گفت: با احتساب حدود 1200 زوج ناقل در استان سالیانه شاهد حدود 36 هزار مراقبت و مشاوره فعال در سیستم شبکه های بهداشتی درمانی هستیم که بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.