به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام علی اکبر انصاری راد به مشکلات مدارس صدرا در این استان اشاره و اظهارداشت: با وجود مشکلات متعددی که مدارس صدرا دارند اما دانش آموزان آن در تمام رقابت‌های علمی و آموزشی نسبت به سایر مدارس رتبه بالاتری دارند و اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان تمام همت خود را برای ارتقاء سطح علمی آنان به کار بسته است.

وی افزود: مشکلات و تنگناهایی فراروی دانش آموزان این مدارس وجود دارد که عمده‌ترین این مشکلات ساختمان این مدارس و عدم فضای آموزشی مناسب است و بسیاری از دانش آموزان در کانکس به تحصیل می‌پردازند البته این رفع این مشکل از اهم دغدغه‌های تبلیغات اسلامی اسلامی هرمزگان است است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان عنوان داشت: با وجود اینکه دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بندرعباس به لحاظ فضای آموزشی از شرایط مناسب و خوبی برخوردار نیست و مشکلات طاقت فرسایی را تحمل می‌کند، اما به‌عنوان یکی از مدارس فعال، با انگیزه و پرتلاش استان به شمار می‌رود.

حجت‌الاسلام انصاری راد با تأکید بر اینکه احداث ساختمان جدید مستلزم مشارکت جدی خیرین و نوسازی مدارس است تصریح کرد: در حال حاضر با توجه به ضرورت و شرایط کنونی از ساختمان فعلی استفاده می‌شود که باید نسبت به احداث ساختمان جدید هر چه سریع‌تر اقدام کرد.

وی یادآور شد: مدارس صدرا پایگاه‌های فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به شمار می روند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود و در استان‌ها مردم با فضای دینی، معنوی و تربیتی خوب این مدارس آشنا هستند.