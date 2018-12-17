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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۴:۴۱

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان :

۱۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان مسدود شد

۱۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان مسدود شد

زنجان-معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: ۱۹۰ حلقه چاه غیرمجاز از ابتدای امسال در استان زنجان مسدود شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، محمدتقی فتحی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای حفظ منابع آبی و طبیعی کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با مشارکت در اجرای طرح صیانت از منابع آب کشور از ابتدای امسال تعداد ۱۹۰ حلقه از چاه‌های غیرمجاز در استان زنجان پُر و مسلوب المنفعه شد.

 معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: باید نسبت به مصرف بهینه آب همه پای‌کار بیایند و دادگستری با افرادی که منابع آبی را هدر بدهند برخورد می‌کند.

کد مطلب 4487650

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