۱۹۰ حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان مسدود شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، محمدتقی فتحی گفت: در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری برای حفظ منابع آبی و طبیعی کشور، معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با مشارکت در اجرای طرح صیانت از منابع آب کشور از ابتدای امسال تعداد ۱۹۰ حلقه از چاه‌های غیرمجاز در استان زنجان پُر و مسلوب المنفعه شد.



معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان زنجان گفت: باید نسبت به مصرف بهینه آب همه پای‌کار بیایند و دادگستری با افرادی که منابع آبی را هدر بدهند برخورد می‌کند.