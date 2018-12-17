اجرای ۷۰ درصد از طرح دو خطه کردن راه آهن زنجان به تهران

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدایی ظهر دوشنبه در آئین تجلیل از کارکنان راه‌آهن شمالغرب کشور افزود: ارتقای کیفی و کمی خدمات هدف نهایی فعالان این حوزه است.

مدیرعامل راه‌آهن شمال غرب کشور با بیان اینکه طرح دو خطه کردن راه آهن زنجان-قزوین در چهار قطعه اجرا می شود که یکی از قطعه ها در استان قزوین و قطعه های ۲ ، سه و چهار در استان زنجان قرار دارد، گفت: طول خط ریلی ۲ خطه کردن راه آهن زنجان - قزوین ۱۷۱ کیلومتر است.

خدایی با بیان اینکه اجرای طرح دو خطه کردن راه‌آهن زنجان - تهران منجر به ارتقای کیفیت خدمات به کاربران از خطوط ریلی این مسیر خواهد شد، گفت: کاربران راه‌آهن شمال غرب در حوزه بار و مسافر طی ۹ ماه گذشته از سال جاری نسبت به مدت‌زمان مشابه سال گذشته رشد داشته و این افزایش برای بخش مسافر ۴.۱ درصد و آمار بارگیری ۳۰۴ درصد است.

مدیرعامل راه‌آهن شمال غرب کشور با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون در بخش جابجایی مسافر ریلی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۱ درصد رشد داشتیم، گفت: حوزه استحفاظی راه آهن منطقه شمالغرب کشور از ورودی ایستگاه کهن دژ در استان قزوین شروع و در خروجی میانه آذربایجان شرقی به پایان می رسد.

وی ادامه داد: قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی استان‌هایی هستند که در حوزه استحفاظی راه‌آهن شمال غرب اقدام به جابه‌جایی مسافر می‌کنند.