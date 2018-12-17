به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، زیبا اسماعیلی، سخنگوی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران گفت: از این تعداد ۳۰۰ هزار نفر حضوری در دفاتر پلیس ۱۰+ درخواست خود را ثبت کرده‌اند.

وی افزود: از زمان آغاز فرآیند ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی تاکنون بیش از ۲۴ هزار کارت سوخت مهاجر که غیرقانونی خرید و فروش شده بود، ابطال شده است.

وی تصریح کرد: این کارت‌ها مربوط به اشخاصی بوده است که کارت سوخت خود را غیرقانونی به افراد غیر واگذار کرده بودند.

اسماعیلی با تاکید بر این که تبعات این اقدام به عهده مالکان خواهد بود، گفت: با توجه به ثبت اطلاعات شخصی افراد از جمله مشخصات خودرو در کارت سوخت، افراد از واگذاری کارت سوخت خود به افراد ناشناس خودداری کنند. ویرایش اطلاعات در سامانه همچنان فعال و امکان‌پذیر است.

وی افزود: از امروز، دوشنبه، ۲۶ آذرماه برای مالکان خودروهایی که از سال ۹۴ تاکنون شماره‌گذاری شدند، پیامکی به منظور اطلاع رسانی وضع کارت سوخت‌های باقیمانده در شرکت ملی پست ایران ارسال خواهد شد.

به گزارش مهر، ثبت‌نام کارت هوشمند سوخت المثنی از روز شنبه، ۳ آذر ماه آغاز شده و تا روز شنبه، ۲۴ آذرماه ادامه یافت. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طی اطلاعیه شماره هفت خود این زمان را به مدت یک هفته دیگر، تا روز شنبه، یکم دی‌ماه تمدید کرد.

برای ثبت درخواست کارت سوخت، مالکان خودرو و موتورسیکلت می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی www.mob.gov.ir، اپلیکیشن خدمات دولت همراه و کد دستوری #۴* اقدام و خودروهای عمومی و دولتی نیز به دفاتر پلیس ۱۰+ مراجعه کنند.