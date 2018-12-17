به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامینجات ظهر دوشنبه در نشست دهمین استارآپ (ایده فن) دانشکده شهید مفتح همدان با تأکید بر اینکه توجه ویژه به شرکتهای دانشبنیان و استارتآپ یکی از راهکارهای اساسی در راستای ترمیم حوزه اقتصاد است، بیان کرد: استارتاپها، افق جدید در خلق طرح و ایدههای نوین در حوزههای مختلف به شمار میروند و فرصت مناسبی برای پیادهسازی اندیشه و افکار افراد متخصص، علاقهمند و دانشجویان فراهم میکنند.
وی ادامه داد: توسعه شرکت های استارت آپ در رشد اشتغالزایی، تامین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی های داخلی، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی موثر خواهد بود.
بادامینجات گفت: مدیریت شهری همدان در راستای پیشبرد اهداف توسعهای و بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین کمک به جوانان برای تحقق ایده های خود قصد دارد تا با حمایت از رویدادهای کارآفرینی در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و فرهنگی به پیشرفت و رشد ایده های خلاق و ایجاد کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه مدیریت شهری کمک کند.
نایب رئیس شورای شهر همدان عنوان کرد: خروجی پروژههای اجرایی باید به افزایش کیفیت مولفههای شهرنشینی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ختم شود.
بادامینجات لازمه شهر هوشمند را فراهم ساختن زیرساختهای فناوری در شهر و شهرداری دانست و افزود: شرکت های استارآپ با دریافت دادههای مناسب توسط مدیریت شهری میتوانند محصولات بهتری را تولید کنند.
وی با اشاره به پتانسیل بالای شهر همدان از نظر نیروی انسانی خلاق و کارآزموده، گفت: در صورت ساماندهی بهینه و به موقع از وضعیت موجود، می توان اکوسیستم کارآفرینی را به مرحله رشد و سودآوری در سطح ملی برسانیم و کشور به ویژه استان همدان را در این حوزه اقتصادی، مطرح کنیم.
نظر شما