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۲۶ آذر ۱۳۹۷، ۱۵:۱۹

نایب رئیس شورای شهر همدان:

اجرای پروژه‌ها در همدان به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ختم شود

اجرای پروژه‌ها در همدان به ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ختم شود

همدان - نایب رئیس شورای شهر همدان گفت: خروجی پروژه‌های اجرایی همدان باید به افزایش کیفیت مولفه‌های شهرنشینی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ختم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی‌نجات ظهر دوشنبه در نشست دهمین استارآپ (ایده فن) دانشکده شهید مفتح همدان با تأکید بر اینکه توجه ویژه به شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ یکی از راهکارهای اساسی در راستای ترمیم حوزه اقتصاد است، بیان کرد: استارتاپ‌ها، افق جدید در خلق طرح و ایده‌های نوین در حوزه‌های مختلف به شمار می‌روند و فرصت مناسبی برای پیاده‌سازی اندیشه و افکار افراد متخصص، علاقه‌مند و دانشجویان فراهم می‌کنند.

وی ادامه داد: توسعه شرکت های استارت آپ در رشد اشتغالزایی، تامین نیازهای بازار با اتکا به توانمندی های داخلی، افزایش خلاقیت و نوآوری و توسعه پایدار اقتصادی موثر خواهد بود.

بادامی‌نجات گفت: مدیریت شهری همدان در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌ای و بهبود بخشیدن به فضای کسب و کار و همچنین کمک به جوانان برای تحقق ایده های خود قصد دارد تا با حمایت از رویدادهای کارآفرینی در دانشگاه ها و سایر مراکز علمی و فرهنگی به پیشرفت و رشد ایده های خلاق و ایجاد کسب و کارهای جدید به ویژه در حوزه مدیریت شهری کمک کند.

نایب رئیس شورای شهر همدان عنوان کرد: خروجی پروژه‌های اجرایی باید به افزایش کیفیت مولفه‌های شهرنشینی و در نهایت ارتقای کیفیت زندگی شهروندان ختم شود.

بادامی‌نجات لازمه شهر هوشمند را فراهم ساختن زیرساخت‌های فناوری در شهر و شهرداری دانست و افزود: شرکت های استارآپ با دریافت داده‌های مناسب توسط مدیریت شهری میتوانند محصولات بهتری را تولید کنند.

وی با اشاره به پتانسیل بالای شهر همدان از نظر نیروی انسانی خلاق و کارآزموده، گفت: در صورت ساماندهی بهینه و به موقع از وضعیت موجود، می توان اکوسیستم کارآفرینی را به مرحله رشد و سودآوری در سطح ملی برسانیم و کشور به ویژه استان همدان را در این حوزه اقتصادی، مطرح کنیم.

کد مطلب 4487656

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